HPE Aruba Networking - rozwiązania zabezpieczające oparte na AI

HPE ogłosiło rozszerzenie oferty rozwiązań sieciowych opartych na sztucznej inteligencji, stworzonych z myślą o zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Firma wprowadziła funkcje wykrywania i reagowania na zagrożenia (NDR - Network Detection and Response) oparte na analizie behawioralnej, dostarczane poprzez platformę HPE Aruba Networking Central.

Nowe rozwiązanie NDR wykorzystuje telemetrię z data lake HPE Aruba Networking Central do trenowania i wdrażania modeli AI w celu monitorowania i wykrywania nietypowej aktywności w podatnych na zagrożenia urządzeniach IoT, które odgrywają coraz ważniejszą rolę we wspieraniu procesów biznesowych o znaczeniu krytycznym.

„Firmy coraz częściej uświadamiają sobie, że niezabezpieczone urządzenia IoT w sieci stanowią słaby punkt widoczności systemów zabezpieczeń. Urządzenia te mogą być wykorzystywane do inicjowania większych ataków sieciowych, a zatem są również jednym z największych czynników przyczyniających się do rosnącego zasięgu ataków” - mówi Jon Green, dyrektor ds. technologii i bezpieczeństwa w HPE Aruba Networking. „Ponadto, ponieważ zespoły ds. bezpieczeństwa w coraz większym stopniu polegają na sieci, jeśli chodzi o dostarczanie rozwiązań bezpieczeństwa zero trust, HPE Aruba Networking zapewnia możliwość wykorzystania pojedynczej polityki kontroli dostępu dla zasobów aplikacji (lokalnych lub zewnętrznych) w celu ograniczenia problemu występowania licznych, nakładających się na siebie systemów kontroli”.

Zobacz również:

Dodatkowo, aby przyspieszyć reagowanie na zagrożenia, HPE Aruba Networking Central łączy wykrywanie ataków z nowymi zaleceniami dotyczącymi zasad, chroniąc przed zagrożeniami poprzez przechwytywanie potencjalnych ataków. Aby upewnić się, że zalecenia nie zakłócą działania sieci, zespoły mogą również wyświetlać podgląd zmian w swoich politykach bezpieczeństwa przed ich wdrożeniem w ramach procesu związanego z egzekwowaniem i reagowaniem.

Omawiane narzędzia rozszerzają portfolio HPE Aruba Networking z obszaru zabezpieczeń, stanowiąc kolejny krok w stosunku do rozwiązań zaprezentowanych na RSA Conefrence w maju br., które obejmowały możliwość obserwowania i monitorowania stanu bezpieczeństwa w oparciu o sztuczną inteligencję w ramach HPE Aruba Networking Central oraz, po raz pierwszy w ofercie firmy, rozwiązanie SSE z uwzględnieniem firewall-as-a-service.

Rozszerzenia są właśnie prezentowane na trwających od wczoraj targach Black Hat USA 2024. Ponadto HPE prezentuje tam rozwiązania do bezpiecznego zarządzania zadaniami obliczeniowymi i szybkiego odzyskiwania danych Zerto, które uzupełniają systemy kontroli bezpieczeństwa sieci i zapewniają kompleksową ochronę przed cyberzagrożeniami, takimi jak ransomware.