HP wprowadza pierwsze komputery AIO AI PC

Po wdrożeniu do sprzedaży pierwszych komputerów przenośnych nadszedł czas na rozszerzenie portfolio o urządzenia stacjonarne.

HP jest jednym z pierwszych producentów, którzy zaprezentowali i wprowadzili do sprzedaży swoje komputery z wbudowanymi jednostkami NPU, które są kompatybilne z certyfikacją Copilot+ PC i pozwalają na wykorzystywanie sztucznej inteligencji bezpośrednio na urządzeniu.

HP OmniStudio X Źródło: hp.com

Po prezentacji pierwszych laptopów oraz przywróceniu do funkcjonowania linii OmniBook nadszedł czas na pierwsze komputery stacjonarne AI by Design.

Zobacz również:

Pierwszym komputerem stacjonarnym AI by design od HP jest komputer typu All-in-One HP OmniStudio X dostępny w wersjach z 21 oraz 31,5-calowym ekranem.

Komputery OmniStudio poza CPU i GPU posiadają dedykowany układ NPU do przetwarzania neuronowego na rzecz sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego.

Urządzenia z rodziny OmniStudio bazują na architekturze x86. Ich sercem są procesory z serii Intel Core Ultra 7, które opcjonalnie mogą być wspierane przez układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 4050 z 6 GB dedykowanej pamięci GDDR6.

Co ciekawe komputery z rodziny OmniStudio wyposażono w funkcyjne porty USB Typu C, które pozwalają zamienić komputer w monitor oraz stację dokującą do laptopów. Takie działanie ma umożliwić tworzenie wydajnych i elastycznych przestrzeni do pracy.

HP OmniStudio X Źródło: hp.com

Stacje robocze AiO OmniStudio wyposażono w 5 MP kamerę 4K, system audio od Poly oraz wysokiej klasy wyświetlacz. Są to pierwsze komputery All-in-One z certyfikatem IMAX Enhanced 17.