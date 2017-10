Google zaprezentował swój najnowszy smartfon

Korporacja pokazała na początku tego tygodnia w San Francisco, na jednej ze swoich firmowych konferencji, swój najnowszy smartfon drugiej generacji, któremu nadała nazwę Pixel 2. Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach: podstawowej i zaawansowanej (noszącej nazwę Pixel 2 XL).

Oba smartfony bazują na oryginalnym smartfonie Pixel, który Google pokazał w zeszłym roku. Pixel 2 ma podobną konstrukcję co Pixel i kosztuje na rynku amerykańskim 649 USD (z pamięcią 64 GB) albo 749 USD (z pamięcią 128 GB).

Urządzenie zawiera 5-calowy wyświetlacz Amoled, procesor Qualcomm Snapdragon 835, baterię wystarczającą na siedem godzin pracy (którą można doładować w 15 minut) oraz wbudowany Google Assistant. Do tego dochodzą dwie kamery: jedna umieszczona z przodu (12,2 megapikseli) oraz druga umieszczona z tyłu (8 megapikseli).

Tak jak w wielu smartfonach najnowszej generacji (w tym iPhone), tak i w tym smartfonie nie znajdziemy standardowego gniazda na słuchawki. Google dołącza jednak do niego adapter, który umożliwia takie podłączenie.

Kolejna wspierana przez ten smartfon technologia kryje się za wyrażeniem "always on". Chodzi o wyświetlacz. Nawet wtedy gdy jest on wygaszony, wyświetla kilka podstawowych informacji, takich ja godzina, stan naładowania baterii czy np. nazwę odtwarzanego w danym momencie pliku audio.

Smartfon Pixel 2 XL jest przeznaczony dla bardziej wymagających użytkowników. Zawiera większy wyświetlacz (6-cio calowy), który wspiera technologię quadHD i ma rozdzielczość 1440p.