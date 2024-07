Google wprowadza do swojego sklepu z aplikacjami nowe zasady

Chcąc podnieść prestiż swojego sklepu z aplikacjami, Google zamierza usunąć z niego aplikacje o wątpliwej jakości, jak również wprowadza nowe zasady, które zaczną obowiązywać od września tego roku.

Użytkownicy urządzeń Android narzekają, że sklep Google Play od dawna jest pełen śmieciowych i mało wartościowych aplikacji, które ich frustrują i denerwują. Google postanowiło więc zrobić swego rodzaju remanent, który odnowi wizerunek sklepu i przywróci mu jakość, jaką zwykł się cieszyć. Dlatego w sklepie pozostaną wyłącznie aplikacje spełniające określone kryteria dotyczące spamu, jak również pewien minimalny poziom funkcjonalności, jaki muszą oferować.

I tak ze sklepu będą usuwane proste aplikacje bazujące wyłącznie na interfejsie tekstowym, zawierające bardzo ubogą, czy takie które nie dadzą się zainstalować. Google uważa bowiem iż aplikacje umieszczone w sklepie powinny zapewniać użytkownikowi stabilne, responsywne i ciekawe doświadczenie. Dlatego aplikacje, które ulegają awariom, nie zawierają odpowiedniej treści i nie oferują odpowiedniego poziomu użyteczności, będą ze sklepu usuwane.

Ponadto Google ogłosiło, że wszystkie recenzje odnoszące się do mediów (a wiec takich pozycji, jak filmy, programy telewizyjne, książki czy gry) będą konsolidowane w ramach jednej strony profilu. Celem tej zmiany jest zwiększenie dostępności i użyteczności recenzji. Funkcja ta pojawiła się najpierw kilka lat temu w Indiach. o obecnie będzie dostępna na całym świecie. Ponadto w sklepie będzie obowiązywać nowy wyższy limit, co oznacza iż oznacza, że aplikacja może kosztować do 1000 USD