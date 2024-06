Google walczy ze oszustwami telefonicznymi

Aplikacja Telefon rozwijana przez Google otrzymała aktualizację komponentu Lookup, która wprowadza funkcję pozwalającą walczyć z oszustwami telefonicznymi.

Wraz z czerwcową aktualizacją rozwojową dla smartfonów Google Pixel udostępnioną jako June 2024 Pixel Feature Drop firma Google zdecydowała się na aktualizację aplikacji Telefon.

Google walczy z oszustwami telefonicznymi Źródło: blog.google

Domyślny program do obsługi połączeń głosowych od Google jest aktualnie wykorzystywany przez wielu producentów smartfonów z Xiaomi i Motorolą na czele. Rozwiązanie to otrzymało właśnie rozwiązanie Lookup, którego celem jest walka z oszustwami telefonicznymi. Najnowsze narzędzie ułatwi użytkownikom sprawdzenie, kto wykonywał połączenie z niezapisanego w kontaktach numeru telefonicznego. Technicznie rozwiązanie działać będzie podobnie do znanej od wielu lat funkcji antyspamowej ze smartfonów firmy Samsung.

Funkcja Lookup została dodana do aplikacji Telefon w wersji 133 i będzie stopniowo pojawiać się na kolejnych smartfonach. Aktualnie skorzystamy z niej na wspieranych urządzeniach z serii Google Pixel, które od maja 2024 roku są w oficjalnej sprzedaży w naszym kraju.

Funkcja Lookup pozwala na wygodne sprawdzenie połączeń z historii połączeń, które znajdują się w aplikacji Telefon. Dodatkowy przycisk pozwala automatycznie wyszukać informacje o niezapisanym w kontaktach numerze w wyszukiwarce Google oraz przekazać informacje o ewentualnym podejrzeniu spamu lub oszustwa.