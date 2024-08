Google udostępnia blokadę wykrywania kradzieży w Androidzie

Nowe rozwiązanie bezpieczeństwa ochroni dane użytkowników Androida po zgubieniu urządzenia.

Podczas konferencji Google I/O w maju 2024 roku zapowiedziano nową funkcję blokady wykrywania kradzieży w systemie operacyjnym Android. Wraz z najnowszą aktualizacją usług Google trafia ona do pierwszych użytkowników.

Blokada wykrywania kradzieży w Androidzie Źródło: blog.google

Smartfony i tablety wykorzystywane w Brazylii oferują już blokadę wykrywania kradzieży. Rozwiązanie to automatycznie rozpoznaje podejrzane sygnały i proaktywnie chroni użytkowników. W zamyśle jest to proaktywne rozwiązanie, które automatycznie blokuje dostęp do urządzenia w przypadku wykrycia wykonywanie dziwnych i nietypowych akcji - np. rozpoczęcia kopiowania dużej ilości plików.

Zobacz również:

Rozwiązania w przypadku wykrycia próby kradzieży automatycznie blokuje urządzenie i prosi użytkownika o potwierdzenie swojej tożsamości z wykorzystaniem dedykowanych zabezpieczeń takich jak kod pin czy dane biometryczne.

Funkcja najpóźniej do końca 2024 roku trafi na urządzenia z Androidem 10 lub nowszym na całym świecie. Urządzenia otrzymają ją dzięki aktualizacji usług Google. Rozwiązanie dostępne będzie zatem na szerokiej gamie urządzeń, które pojawiły się na rynku na przestrzeni ostatnich 5-6 lat. Android 10 zadebiutował na rynku w 2019 roku, a duża ilość starszych urządzeń z lat 2017-2019 została do niego zaktualizowana.

Blokada wykrywania kradzieży zablokuje również urządzenie po wielu nieudanych próbach odblokowania lub jeżeli telefon zostanie wyłączony na dłuższy okres czasu.