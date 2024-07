Google rozważa przejęcie startupu Wiz. Mowa o 23 miliardach dolarów

Byłaby to największa tego typu transakcja w historii firmy. Wiz to startup z sektora cyberbezpieczeństwa.

Rozmowy o Wiz są na zaawansowanym etapie / Fot. Rawpixel.com, Shutterstock.com

Google prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie przejęcia firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem Wiz za 23 miliardy dolarów — poinformował w niedzielę The Wall Street Journal, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą. Umowa może zostać zawarta wkrótce.

Wiz został założony w 2020 roku i rozwijał się w szybkim tempie pod kierownictwem CEO Assafa Rappaporta. Firma rozważała wejście na giełdę jeszcze w maju, kiedy to osiągnęła wycenę 12 miliardów dolarów.

Wiz chroni chmurę

Oferta zabezpieczeń chmurowych Wiz daje menedżerom i specjalistom ds. cyberbezpieczeństwa wgląd w całą obecność firmy w chmurze, co jest atrakcyjne dla dużych firm ze znacznymi zasobami komputerowymi. Wiz jest też wspierany przez szereg inwestorów, w tym izraelski fundusz VC Cyberstarts, Index Ventures, Insight Partners i Sequoia Capital.

Jeśli transakcja dojdzie do skutku, będzie to największe przejęcie w historii Google'a. Podkreśliłoby to również wyraźne i ciągłe zaangażowanie w cyberbezpieczeństwo, w czasie, gdy przestępczy zdołali już zakłócić działalność rządów i dużych organizacji.

Google dokonał już wcześniej dużych przejęć w dziedzinie cyberbezpieczeństwa: dwa lata temu firma przejęła Mandiant za 5,4 miliarda dolarów.

Obecnie gigant stoi jednak przed bezprecedensowym poziomem kontroli antymonopolowej. Departament Sprawiedliwości pozwał już Google dwukrotnie na podstawie przepisów antymonopolowych. Praktyki przejęć firmy zostały podkreślone w najnowszym postępowaniu, wniesionym w 2023 roku.

Rozmowy z Wiz sugerują, że firma ponownie zainteresowała się fuzjami i przejęciami, mimo obaw monopolistyczne zagrania.

Google wcześniej prowadził już rozmowy w sprawie przejęcia producenta oprogramowania sprzedażowego Hubspot, ale podobno zawiesił te plany, ponieważ Hubspot miał znacznie wyższe oczekiwania finansowe.