Google ręcznie usuwa niewłaściwe odpowiedzi AI w wyszukiwarce

Wraz z udostępnieniem nowych funkcji AI w wyszukiwarce, Google boryka się z dodatkowymi problemami.

Oprogramowanie Google AI zostało ostatnimi czasy wdrożone do flagowego produktu - wyszukiwarki Google. Social Media szybko zalały przykłady dziwnych oraz niestosownych odpowiedzi, które sztuczna inteligencja wykorzystana przez Google proponuje użytkownikom w sieci.

Generative Search od Google Źródło: google.com

Jest to dziwna sytuacja, ponieważ firma Google testuje rozwiązanie AI Overviews od roku. Pierwsza wersja beta została udostępniona w maju 2023 roku jako Search Generative Experience, a Sundar Pichai - dyrektor generalny Google chwalił się, że rozwiązanie obsłużyło już ponad miliard zapytań.

Zobacz również:

Pichai powiedział również, że przez rok Google obniżyło koszty dostarczania odpowiedzi generowanych przez AI o 80%, co prawopodobnie jest odpowiedzią na spadek jakośći usługi.

Google nadal twierdzi, że jego produkt AI Overview w dużej mierze dostarcza użytkownikom "wysokiej jakości informacje". "Wiele z przykładów, które widzieliśmy, było nietypowymi zapytaniami, a także widzieliśmy przykłady, które zostały sfałszowane lub których nie mogliśmy odtworzyć" - powiedziała rzeczniczka Google Meghann Farnsworth w e-mailu do The Verge. Farnsworth potwierdziła również, że firma "podejmuje szybkie działania" w celu usunięcia przeglądów AI dla niektórych zapytań "tam, gdzie jest to stosowne zgodnie z naszymi zasadami dotyczącymi treści, i wykorzystuje te przykłady do opracowania szerszych ulepszeń naszych systemów, z których niektóre już zaczęły być wdrażane".

Google jest aktualnie pod presją konkurencji, która wcześniej wdrożyła rozwiązania związane z AI. W celu poprawy jakości odpowiedzi generowanych przez AI są one weryfikowane przez pracowników Google. Tym samym sztuczna inteligencja jest na bieżąco poprawiana przez człowieka.