Google łata 50 luk systemu Android

W czerwcowej aktualizacji zabezpieczeń załatano niebezpieczne luki. Jedna z nich pozwalała uzyskać całkowity dostęp do smartfonów z Androidem 14.

W czerwcu 2024 roku firma Google wydała wiele ważnych aktualizacji związanych z Androidem. Posiadacze smartfonów z rodziny Google Pixel otrzymali nową aktualizację typu Feature Drop, która dodała obsługę Gemini Nano na smartfonach Pixel 8a i Pixel 8 oraz dodatkowo wprowadziła kilka nowych funkcji w obrębie interfejsu użytkownika Pixel UI.

Czerwcowe łatki zabezpieczeń łatają niebezpieczne luki Źródło: blog.google.com

Z punktu widzenia bezpieczeństwa ważniejsze są jednak najnowsze łatki zabezpieczeń datowane na 1 czerwca 2024 roku. Najnowsza paczka usuwa aż 50 odkrytych niedawno luk w zabezpieczeniach zakwalifikowanych jako umiarkowane oraz krytyczne. Najbardziej niebezpieczną jest luka CVE-2024-32896, która jest luką Elevation of Privilage.

Tego typu luki w zabezpieczeniach odnoszą się do błędów lub wad projektowych, które pozwalają na uzyskanie nieograniczonego dostępu do zasobów systemu operacyjnego. Łącznie z dostępem do tych elementów systemu, do których dostępu nie posiada użytkownik smartfona.

Google przed wydaniem łatki informowało o problemie m. in. użytkowników smartfonów z serii Google Pixel.

Czerwcowe łatki zabezpieczeń są już dostępne dla większości flagowych smartfonów - w tym modeli od firm Google, Samsung, Xiaomi, Oppo czy OnePlus.

Wszystkich użytkowników sprzętu z Androidem zachęcamy do sprawdzania dostępności aktualizacji oprogramowania układowego i instalacji najnowszych łatek zabezpieczeń.