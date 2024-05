Google i Apple w niełatwej walce o rynek automotive

Dwóch gigantów technologicznych od lat współpracuje z sektorem automotive. Walka o ten segment właśnie wchodzi na nowy poziom.

Obecność rozwiązań od największych firm technologicznych w nowoczesnych autach nikogo dziś nie dziwi. Firma Microsoft współpracowała z tym sektorem jeszcze przed 2010 rokiem, co poskutkowało wdrożeniem systemu Blue&Me w autach koncernu Fiat.

Apple CarPlay Źródło: apple.com

Od 2015 roku Google oraz Apple współpracują z największymi producentami z sektora automotive dostarczając im rozwiązania pozwalające replikować ekran smartfona w systemie multimedialnym auta. Android Auto oraz Apple CarPlay to rozwiązania, które właśnie wchodzą na nowy, wyższy poziom.

Zobacz również:

Apple CarPlay Źródło: apple.com

Od ponad dwóch lat na rynku dostępny jest Android Automotive - kompleksowy system operacyjny do zarządzania wszystkimi systemami pokładowymi auta. Integruje on nie tylko dane z systemu infotaiment, ale również wszystkich systemów zamontowanych w aucie. Dzięki temu Android Automotive może odpowiadać za działanie zegarów cyfrowych oraz wielu systemów pokładowych. Podobne rozwiązanie przygotowuje firma Apple, która wprowadzi na rynek CarPlay następnej generacji. Rozwiązanie to działać będzie identycznie jak Android Automotive.

Android Automotive oraz CarPlay drugiej generacji to nie tylko nakładki uruchamiane na dedykowanym systemie multimedialnym, a systemy operacyjne, na bazie których budowane są auta. Tym samym obie firmy walczą teraz o strategiczne partnerstwa z producentami. Google nawiązało takie między innymi z Volvo, BMW, Mini czy Renault. Apple aktualnie celuje w marki koncernu VAG.

Android Automotive w Volvo Źródło: volvocars.com

Najbliższe lata mogą do sektora automotive przenieść walkę o systemy operacyjny znaną z komputerów osobistych. Tym samym Android Auto i Apple CarPlay nie będą już komplementarnymi rozwiązaniami, a wyboru samochodu być może dokonywać będziemy na bazie preferencji co do systemu w smartfonie.