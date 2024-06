Google Translate obsługuje obecnie 243 języki

Google Translate obsługuje od dzisiaj ponad 110 nowych języków, czyli prawie dwa razy więcej niż poprzednio.

Większością nowych języków posługuje się co najmniej milion osób. Do tej pory to flagowe narzędzie firmy Google obsługiwało 133 języki, jest więc jest znaczące rozszerzenie jego możliwości. Nauka nowych języków przebiegała sprawnie, gdyż brała w niej udział sztuczna inteligencja, a konkretnie model językowy PaLM 2. Model szczególnie dobrze radził sobie z nauką tych nowych języków, które są sobie bliskie. Są to np. przykład języki bliskie językowi hindi (takie jak awadhi i marwadi) czy językowi francuskich kreoli (takie jak kreolski seszelski i kreolski maurytyjski).

Wśród nowo obsługiwanych języków jest też kantoński, który od dawna jest jednym z najczęściej obsługiwanych przez Google Translate. Warto też odnotować fakt, że około jedna czwarta nowych języków pochodzi z Afryki. Przypominamy iż z tłumacza Google Translate można korzystać wchodząc na stronę translate.google.com (wersja webowa) lub za pomocą aplikacji mobilnych dostępnych dla urządzeń Android i iOS.

