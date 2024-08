Google Maps otrzymuje funkcję znaną od lat z Waze

Użytkownicy Map Google skorzystają z mechanizmu łatwego raportowania o zdarzeniach drogowych wprost z ekranu nawigacji. Rozwiązanie to znane jest od lat użytkownikom innej nawigacji od Google - Waze.

Google ogłosiło aktualizacje swoich aplikacji do nawigacji - Map Google oraz Waze. Szczególnie istotna jest aktualizacja Map Google - najpopularniejszego programu nawigacyjnego na świecie. Użytkownicy aplikacji na urządzenia mobilne pracujące pod kontrolą iOS oraz Androida otrzymają rozwiązanie, które od lat znane jest użytkownikom nawigacji Waze. Firma Google zdecydowała się na implementację systemu raportowania zdarzeń drogowych.

Zaktualizowana aplikacja Map Google na Androida Źródło: blog.google

Na ekranie nawigacji pojawi się nowy przycisk, który pozwoli szybko zgłosić zdarzenie drogowe takie jak wypadek, korek czy kontrola drogowa. Rozwiązanie to dostępne będzie również po uruchomieniu aplikacji w systemach Android Auto oraz Apple CarPlay, a także w autach opartych o system operacyjny Android Automotive.

Ciekawą nowością w Mapach Google jest również podkreślenie przez mapy wejścia do budynku do którego ustawiona jest nawigacja. Rozwiązanie to wskaże również najbliższe parkingi. Rozwiązanie to przyda się podczas nawigacji do nowych miejsc lub nieznanych dla użytkownika lokalizacji.