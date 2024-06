Gemini wkroczył oficjalnie do poczty Gmail

Użytkownicy poczty Gmail mogą wreszcie korzystać z usług bota Gemini. Aby to zrobić, wystarczy kliknąć wyświetlony na panelu bocznym aplikacji napis Ask Gemini (Zapytaj Gemini).

Funkcja ta została wcześniej wprowadzona do innych aplikacji Google, takich jak Dokumenty Google czy Dysk Google. Zła wiadomość jest taka, że na ogólną dostępność tego rozwiązania trzeba będzie poczekać, gdyż na razie z bota mogą korzystać tylko ci użytkownicy, którzy są subskrybentami płatnej usługi Google Workspace.

Bot potrafi sugerować odpowiedzi oraz pomaga redagować e-maile. Użytkownik poczty może w każdej chwili zadać mu pytanie i poprosić np. o wyszukanie wiadomości zawierających określoną frazę, jak również poprosić o pomoc w wykonywania innych czynności zarządzających aplikacją.

Zobacz również:

Tak samo jak w przypadku webowej wersji aplikacji, od dziś można także używać Gemini w aplikacjach mobilnych Gmail na urządzeniach Android i iOS. Tu również można analizować wątki e-maili czy wyświetlać podsumowanie najważniejszych informacji. Jest to bardzo przydatna opcja wtedy gdy jesteśmy w drodze, ponieważ czytanie długich wątków e-maili zabiera dużo czasu. Wkrótce dostępne mają dodatkowe funkcje mobilne, takie jak redagowanie kontekstowych inteligentnych odpowiedzi.

Gemini w Gmailu pomaga nie tylko przeglądać wiadomości i odpowiadać na nie, ale łączy się także z innymi aplikacjami Google Workspace. A to przykład. Otrzymujemy np. wiadomość e-mail od pracownika firmy z prośbą o informacje, w jakim hotelu mógłby zarezerwować pokój. Możemy wtedy poprosić Gemini o sprawdzenie czy Dokumentach Google nie pojawiła się taka prośba, a jeśli tak to podanie namiarów hotelu. Normalnie zajęłoby nam to dużo czasu, a dzięki Gemini odpowiedź możemy wysłać po kilku sekundach. To tylko jeden z wielu przykładów, jak bardzo przydatny jest bot Gemini.