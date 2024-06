Funkcje systemu Windows, które stały się historią

Microsoft na przestrzeni lat dodawał wiele ciekawych funkcji do systemu operacyjnego Windows. Które z nich lubiliśmy, ale niestety już dawno temu zostały wycofane?

Microsoft to jedna z największych korporacji technologicznych na świecie, a system operacyjny Windows jest najpopularniejszym tego typu rodzajem oprogramowania na świecie. Gigant z Redmond ma za sobą lepsze i gorsze czasy, które skutkowały mniej lub bardziej szalonymi pomysłami. W trakcie prawie 40-letniej historii Microsoft Windows, do systemu operacyjnego trafiało i znikało mnóstwo funkcji.

Windows 11 Źródło: microsoft.com

Tworząc tak popularne oprogramowanie nie da się zaspokoić potrzeb wszystkich użytkowników. Microsoft wielokrotnie wprowadzał funkcje, które dzieliły środowisko użytkowników Microsoft Windows oraz doprowadzały do wielu gorących debat.

W dzisiejszym materiale przypominamy jedne z najbardziej kontrowersyjnych funkcji, które na przestrzeni ostatnich lat trafiały do różnych wydań Microsoft Windows, a ostatecznie zostały przez firmę Microsoft wycofane.

Windows 10 - Oś czasu

Windows 10 - poprzednia wersja systemu operacyjnego nadal jest najpopularniejszym wydaniem Windowsa. System zadebiutował w 2015 roku i po raz pierwszy w historii rozwijany był jako SaaS - Software as a Service.

Oś czasu w Windows 10 Źródło: microsoft.com

W Windows 10 zadebiutowała funkcja Oś czasu, która jest odpowiednikiem Time Machine z systemu macOS, ale do działania nie wyamga kopii zapasowej.

Timeline w zamyśle Microsoft pozwalał szybko i wygodnie umożliwić dostęp do ostatnio otwieranych aplikacji, dokumentów i stron internetowych. Niektórym użytkownikom nie przypadł on jednak do gustu, gdyż duplikował opcje z wielu programów. Mało użytkowników korzystało z osi czasu ponieważ wiele aplikacji, które ją obsługiwały, takich jak Word, Excel i Edge, miało wbudowane funkcje otwierania ostatnio otwieranych plików i stron internetowych.

Oś czasu została ostatecznie wycofana w 2021 roku i nie pojawiła się w Windows 11. Aktualnie mało użytkowników w ogóle pamięta o jej istnieniu.

Windows 10 - asystent głosowy Cortana

Debiut Windowsa 10 zbiegł się w czasie z gwałtownym rozwojem asystenta głosowego Microsoft Cortana.

Cortana w Windows 10 Źródło: microsoft.com

Cortana spotkała się z dużą krytyką, ponieważ nie była tak dokładna jak Amazon Alexa, Asystent Google czy nawet Apple Siri podczas interpretowania poleceń głosowych. W połączeniu z brakiem integracji z aplikacjami firm trzecich (inne aplikacje nie mogły korzystać ze skrótów asystenta głosowego Cortany) rozwiązanie to szybko okazało się mało przydatne i problematyczne. Na dodatek Cortana zintegrowana z paskiem zadań dostępna była jedynie w wybranych krajach.

Większość użytkowników nie widziała potrzeby korzystania z asystenta głosowego w systemie Windows, ponieważ zwykle szybciej wykonać daną operację za pomocą myszy i klawiatury. Ze względu na niedociągnięcia Cortany, preinstalowanie jej w systemie Windows 10 sprawiło, że stała się ona jeszcze bardziej kontrowersyjna. Cortany nie można było również wyłączyć w Windows 10 Home. Pozostawała ona zawsze w trybie nasłuchu, co budziło obawy o prywatność.

Ostatecznie Microsoft zezwolił użytkownikom na wyłączenie Cortany i nie zachęcał już do korzystania z niej. Aktualnie Cortanę zastąpił Microsoft Copilot, który korzysta z technologii od Open AI i został ciepło przyjęty na rynku przez uzytkowników.

Windows 8 - kafelkowe menu

Windows 8 zapisał się w historii jako jeden z najgorszych systemów operacyjnych. Microsoft chciał na siłę zachęcić użytkowników do wykorzystywania dotyku w systemie operacyjnym. Problemem był fakt, że w 2012 roku mało który komputer posiadał ekran dotykowy.

Windows 8 Źródło: microsoft.com

Windows 8 po raz pierwszy w historii pozbył się klasycznego menu Start. Zmiana ta w połączeniu z interfejsem w stylu kafelkowym nie spodobała się użytkowników oraz mocno ograniczyła produktywność i efektywność pracy w Windows 8.

Przez Interfejs Metro większość użytkowników pominęło Windowsa 8 zostając przy sprawdzonym Windows 7 i przechodząc pózniej bezpośrednio na Windows 10.

Microsoft próbował ratować sytuację wydając Windows 8.1 w 2013 roku, ale zmiany w systemie nie były wystarczające, aby przekonać klientów. Finalnie Windows 8 został zastąpiony Windowsem 10 z klasycznym interfejsem użytkownika po zaledwie 3 latach od debiutu.

Windows 11 - personalizacja paska zadań

System operacyjny Windows 11 wprowadził zupełnie nowy interfejs użytkownika, który opiera się na nowym języku projektowania. Jego podstawą jest pasek zadań. Po raz pierwszy w historii Microsoft domyślnie go wyśrodkował. Wszystkie opcje znajdują się na środku ekranu podobnie jak w systemie macOS. Użytkownicy mogą szybko i wygodnie przełączyć pasek zadań w klasyczną wersję znaną z Windowsa 10, która jest wyśrodkowana do lewej strony ekranu.

Pasek zadań w Windows 11 Źródło: microsoft.com

Funkcją, której zabrakło jest możliwość zmiany rozmiaru paska zadań. Użytkownicy Windows 11 nie mogą skorzystać z funkcji zmniejszenia wysokości paska zadań, aby efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń roboczą ekranu.

Windows jak żywy organizm - stale się zmienia

System operacyjny Windows otrzymuje kilkadziesiąt aktualizacji miesięcznie, a Microsoft stale wprowadza mniejsze lub większe zmiany w obrębie poszczególnych elementów. Jak widać na powyższych przykładach niektóre zmiany były kontrowersyjne i nie spodobały się użytkownikom. Na szczęście gigant z Redmond uczy się na błędach i szybciej lub wolniej dostosowuje system operacyjny Windows do upodobań użytkowników, czego najlepszym przykładem jest debiut Windowsa 10 z klasycznym Menu Start po awangardowym Windowsie 8.