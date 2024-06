Funkcje Apple Intelligence dotrą do Europy z opóźnieniem

Europa musi się uzbroić w cierpliwość. Apple zapowiada bowiem, że wiele funkcji wprowadzonych ostatnio do jego systemów operacyjnych iOS 18 i macOS Sequoia zostanie prawdopodobnie udostępnionych europejskim użytkownikom takich urządzeń z dużym opóźnieniem, być może dopiero w przyszłym roku.

Są to między innymi takie funkcje (które zostaną udostępnione użytkownikom urządzeń Apple na innych kontynentach za kilka miesięcy ), jak dublowanie ekranu iPhone'a na komputerze Mac, funkcja SharePlay (która umożliwia wspólne oglądanie filmów, słuchanie muzyki i uruchamianie gier) oraz cały pakiet generatywnych funkcji AI należących do rozwiązań z grupy Apple Intelligence. Apple tłumaczy, że winnym opóźnienia jest unijna dyrektywa (DMA). Chodzi o to iż firma Apple nie jest pewna, iż wymienione powyżej funkcje spełniają wymogi tej dyrektywy w zakresie bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności użytkowników.

Apple obawia się też, że spełnienie tych wymogów może doprowadzić do naruszenia integralność jej produktów. Być może chodzi też o to iż Apple obawia się, że spełniając wymogi dyrektywy DMA, będzie musiało udostępnić dane zbierane na potrzeby Apple Intelligence konkurującym z nim firmom, takim jak Microsoft czy Google. Nie jest to pierwszy przypadek tego typu, gdy europejskie wymagania dotyczące zapewnienie danym bezpieczeństwa są ostrzejsze od tych, jakie obowiązują na innych rynkach.

Zobacz również: