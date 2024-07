Funkcje AI od Google trafiają na kolejne smartfony

Rozwiązania sztucznej inteligencji od Google trafiają na kolejne smartfony z Androidem, które nie były pierwotnie projektowane pod kątem AI.

Użytkownicy smartfonów z Androidem otrzymają wkrótce kolejne funkcje związane ze sztuczną inteligencją rozwijaną przez wyszukiwarkowego giganta. Google planuje wydać nową aktualizację aplikacji Obiektyw Google, która zostanie zintegrowana z funkcją Circle to Search. Rozwiązanie to zaprezentowane zostało razem ze smartfonami z rodziny Galaxy S24 i dotychczas było zarezerwowane dla modeli projektowanych natywnie pod katem wykorzystania sztucznej inteligencji.

Funkcja Circle to Search w Samsungu Galaxy S24 Ultra źrodło: samsung.com

Funkcja Circle to Search to rozwiązanie pozwalające wykorzystać sztuczną inteligencję do dokładnego wyszukiwania elementów znajdujących się na obrazach lub fotografiach. Opcja ta pozwala z wysoką dokładnością rozpoznawać przedmioty, a następne przekazywać informację do wyszukiwarki Google. Całość bazuje na przetwarzaniu danych, które odbywają się w chmurze obliczeniowej Google Cloud, w związku z czym można ją zaimplementować w smartfonach bez jednostek NPU oraz procesorów o wysokiej mocy obliczeniowej i sporej ilości pamięci operacyjnej RAM. Rozwiązanie to nie jest również integrowane z Gemini oraz innymi funkcjami bazującymi na sztucznej inteligencji rozwijanymi przez Google.

Wyszukiwarkowy gigant oficjalnie nie informuje o rozszerzeniu dostępności Circle to Search na kolejnych urzadzeniach.