Foxconn zwiększa zatrudnienie w związku z premierą iPhone 16

Największy podwykonawca Apple w Chinach - Foxconn zwiększa zatrudnienie o 50 tysięcy osób. Wszystko w związku z nadchodzącą premierą iPhone'a 16.

Firma Apple intensywnie przygotowuje się do jesiennych premier sprzętowych. Najważniejszą z nich będzie wrześniowe wprowadzenie na rynek smartfonów z rodziny iPhone 16.

iPhone Źródło: apple.com

Do oficjalnej premiery pozostał zaledwie miesiąc, a gigant z Cupertino decyduje się na szereg kroków, które mają poprawić wydajność produkcji i przygotować firmę na zwiększone zapotrzebowanie na nowe modele.

Niedawno informowano o zwiększonych zamówieniach na panele OLED do urządzeń mobilnych od Samsunga oraz LG. Teraz dowiadujemy się o zatrudnieniu dodatkowych pracowników w chińskich fabrykach Foxconn, gdzie składane są smartfony.

Jak donosi koreański serwis Business Korea, główna firma Apple zajmująca się montażem iPhone'ów w Chinach, Foxconn, zatrudniła 50 000 dodatkowych pracowników w swoim największym zakładzie montażowym. Posunięcie to ma na celu zaspokojenie wysokiego popytu, jakiego Apple spodziewa się na tegoroczne iPhone'y. Wcześniej Apple rzekomo zwiększyło zamówienia na chipy, ponieważ spodziewa się sprzedać ponad 100 milionów telefonów z serii iPhone 16.

Foxconn zatrudnił dodatkowych pracowników za pośrednictwem głównych stron internetowych z ofertami pracy i portali społecznościowych, oferując zwiększone wynagrodzenie podstawowe i premie, aby sprostać zwiększonemu popytowi. Warto zauważyć, że pojedynczy zakład produkcyjny Foxconn w Zhengzhou w Chinach jest odpowiedzialny za około 80% globalnej produkcji iPhone'ów, dlatego też jest również znany jako "iPhone City".

Stawka godzinowa dla nowo zatrudnionych pracowników została zwiększona do 25 juanów (około 3,49 USD) za godzinę, z premiami w wysokości do 7500 juanów (około 1046 USD), co stanowi wzrost w porównaniu z premią w wysokości 6000 juanów oferowaną miesiąc wcześniej.