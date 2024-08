Firma CrowdStrike z nagrodą Most Epic Fail

Kilka tygodni po tym, gdy aktualizacja oprogramowania zarządzającego komputerami Windows wywołała globalny kryzys IT, winna tego zamieszania firma CrowdStrike odebrała przyznaną jej przez kapitułę Pwnie Awards nagrodę Most Epic Fail (najbardziej epicka porażka).

Nagrody Pwnie Awards ogłaszane są corocznie na konferencji bezpieczeństwa organizowanej przez firmę BlackHat. Są to jedne z najważniejszych, niektórzy uważają iż najważniejsze, nagród w branży bezpieczeństwa komputerowego. Wręczenie tej niechlubnej nagrody odbyło się podczas zeszłotygodniowej BlackHat, na której firma CrowdStrike miało jedno z największych stoisk. Jej szef (Michael Sentonas) przyznał się to tego, że firma popełniły kardynalny błąd i zapewnił, że będzie teraz czynić wszystko, aby do podobnej pomyłki nie doszło w przyszłości.

Co ciekawe uczestnicy konferencji przyjęli to tłumaczenie ze zrozumieniem i zadeklarowali, że firmie należy dać drugą szansę. Michael Sentonas zapowiedział, że zabierze nagrodę i postawi ją w głównej siedzibie firmy na widocznym miejscu, traktując ją jako przypomnienie iż jej celem jest zapewnienie komputerom bezpieczeństwa. Dodał też iż należy zdać sobie sprawę z tego, że takie rzeczy nie mogą się zawsze zdarzyć. Pech chciał, że tym razem przydarzyło się to jego firmie.

