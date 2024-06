Final Cut Pro dostępny za darmo na iPhone'a i iPad'a

Zgodnie z zapowiedziami darmowa wersja Final Cut Pro - popularnego programu do edycji zdjęć trafiła do App Store na iOS i iPadOS.

Final Cut Pro to jeden z popularniejszych programów rozwijanych przez Apple. Jest to cenione w branży narzędzie do nieliniowej edycji wideo udostępniane na sprzęt firmy Apple. Pełna wersja programu na komputery Mac jest licencjonowana i wymaga zakupu za pośrednictwem App Store.

Final Cut Pro dostępny na iOS i iPadOS Źródło: apple.com

Gigant z Cupertino informował o planach wdrożenia bezpłatnej wersji na urządzenia mobilne, co właśnie stało się faktem.

Final Cut Pro na system operacyjny iOS nie posiada wszystkich funkcji znanych z desktopowej wersji, ale pozwala na znacznie bardziej zaawansowaną obróbkę wideo, niż wbudowana aplikacja Aparat.

Główną zaletą korzystania z Final Cut Camera do nagrywania filmów jest możliwość ręcznego sterowania. Podobnie jak w standardowej aplikacji Aparat, można dostosować ekspozycję.

W przeciwieństwie jednak do wbudowanej aplikacji Aparat iPhone'a, można także ręcznie zmienić ISO lub czas otwarcia migawki wideo.

Aplikacja Final Cut Camera jest szczególnie przydatna dla posiadaczy iPhone'a 15 Pro lub iPhone'a 15 Pro Max, ponieważ łączy ręczne sterowanie z opcją nagrywania w formacie Apple ProRes. Niestety, nie ma opcji nagrywania w formacie ProRes LT dla mniejszych rozmiarów plików.

Final Cut Pro pozwala również wykorzystać złącze USB 3.2 wbudowane w modele 15 Pro, które pozwala przesyłać pliki na zewnętrzne dyski z zachowaniem wysokiej przepustowości.