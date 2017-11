Facebook chce zastąpić technologię CAPTCHA firmowym rozwiązaniem FRS

W internecie pojawiły się informacje o tym iż firma testuje nową technologię dającą pewność, że jej usługa ma do czynienia z fizyczną osobą, a nie z robotem.

Aby to stwierdzić, Facebook wyświetli w pewnym momencie następujący komunikat: “Proszę przesłać nam swoją fotografię, na której widać wyraźnie twarz. Informujemy iż z chwilą potwierdzenia tożsamości, fotografia zostanie na stałe usunięta z naszych serwerów”.

Oznacza to, że Facebook zamierza zastąpić stosowaną od dawna metodę realizującą to zadanie, znaną pod nazwą CAPCHTA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) swoją własną technologią bazującą na analizowaniu fotografii i sztucznej inteligencji.

Proces rozpoznawania twarz ma pracować całkowicie automatycznie, bazować na technologii znanej pod skrótem FRS (Face Recognition System) i zawierać mechanizmy zapobiegające oszustwom, polegającym na przekład na preparowaniu fotografii i umieszczaniu ich przez obiektywem kamery zamiast swojej własnej postaci. Wykryje też np. scenariusz w którym ktoś zaczyna sesję siedząc przed komputerem znajdującym się dajmy na to w Polsce, a w pewnym momencie sesja zostanie przełączona na inny komputer, znajdujący się w Niemczech.

Technologia FAT zyskuje ostatnio na popularności. Stosuje ją już np. firma Apple (pod firmową nazwą Apple Face ID) do uwierzytelniania się użytkowników w swoim najnowszych smartfonie iPhone X, uznanym zgodnie przez specjalistów jako najlepszy obecnie na świecie biznesowy smartfon.