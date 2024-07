FRSI i Microsoft przeszkolą z AI 50 tys. Polaków

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach realizowanego przez siebie, a finansowanego przez Microsoft, programu My Digital Life chce w 2024 r. podnieść kompetencje cyfrowe w zakresie sztucznej inteligencji 50 tys. osób w Polsce.

Jak wynika z raportu „Work Trend Index 2024” 53 proc. liderów i decydentów biznesowych w Polsce nie chce zatrudniać pracowników bez znajomości sztucznej inteligencji, a 55 proc. wolałoby zaoferować pracę osobom mniej doświadczonym, ale z umiejętnościami w obszarze AI, niż bardziej doświadczonym, ale bez takich kwalifikacji. Blisko 70 proc. liderów biznesowych biorących udział w badaniu uważa, że ich firma musi wdrożyć sztuczną inteligencję, aby pozostać konkurencyjną. Z kolei opracowany przez KPMG i Microsoft „Monitor Cyfrowej Transformacji Biznesu” wskazuje, że 28 proc. organizacji korzysta już z narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, a kolejne 30 proc. planuje wdrożenie takich rozwiązań w ciągu najbliższego roku.

Aby lepiej przygotować kandydatów do wymogów rynku i oczekiwań pracodawców Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft w ramach programu My Digital Life chcą dotrzeć z materiałami szkoleniowymi dotyczącymi obsługi i narzędzi AI do 50 tys. osób w Polsce. My Digital Life to cykl webinariów, warsztatów, kursów online i materiałów edukacyjnych, które odpowiadają na zwiększające się zapotrzebowanie rynku pracy na kompetencje cyfrowe.

- Sztuczna inteligencja odpowiada na nowe wyzwania i pojawiąjące się wraz z nimi potrzeby. Jednocześnie zmienia sposób w jaki uczymy się, pracujemy i żyjemy. Z najnowszego badania Work Trend Index wynika, że Polacy już teraz wykorzystują tę technologię w swoim codziennym życiu i w pracy. Chętnie korzystamy z niej do usprawniania codziennych obowiązków. Jednocześnie liderzy biznesu uwzględniają AI w strategiach rozwoju swoich organizacji i szukają pracowników, którzy potrafią się nią obsługiwać. Dlatego tak ważne jest, abyśmy nie ustawali w poszerzaniu swojego zestawu kompetencji i umiejętności. Pozwoli nam to być bardziej konkurencyjnym na rynku pracy i odpornym na nieprzewidziane zdarzenia

- ocenia Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft w Polsce.

Do tej pory udział w programie My Digital Life wzięło ok. 120 tys. osób, z czego prawie 7 tys. stanowili nauczyciele i edukatorzy.

Program jest prowadzony również lokalnie, gdzie prowadzone są działania edukacyjne, obejmujące szkolenia z zakresu szeroko pojętych kompetencji cyfrowych oraz podnoszenie świadomości w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju. Wsparcie ze strony FRSI i Microsoftu dla instytucji obejmuje także zakup sprzętu cyfrowego, zwiększanie dostępności technologii i umożliwienia efektywnej transformacji cyfrowej. Działania kierowane są do szkół, przedszkoli, bibliotek, domów kultury i organizacji pozarządowych. Ponadto program obejmuje działanie na rzecz integracji mieszkańców gmin, w tym migrantek z Ukrainy, na rynku pracy, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym.

Łącznie w ramach wsparcia społeczności lokalnej z programu skorzystało prawie 30 instytucji i organizacji, które wzięły udział w szkoleniach i warsztatach, a dla 14 instytucji zakupiony został sprzęt. Do tej pory w lokalnych szkoleniach FRSI i Microsoft wzięło udział około 1500 osób, w tym nauczyciele, edukatorzy, uczniowie, dzieci w wieku przedszkolnym i rodzice.