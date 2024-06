Europa stawia na sztuczną inteligencję

UE (Unia Europejska) przyjęła wczoraj rozporządzenie aktualizujące przyjęty kilka lata temu dokument EuroHPC (Euro High Performance Compting), dzięki któremu Europa będzie mogła rozwijać technologie AI, stawiając czoła gigantom technologicznym działającym na innych kontynentach.

Aby konkurować na arenie międzynarodowej, Europa musi być liderem w wyścigu w zakresie technologii sztucznej inteligencji. Dzięki przyjętemu dziś rozporządzeniu Europa wyposaży swoich naukowców w potężne narzędzia – w tym w komputery HPC – pozwalające im opracowywać najnowocześniejsze projekty w zakresie sztucznej inteligencji. EuroHPC będzie promować europejskie firmy zajmujące się rozwojem sztucznej inteligencji oraz wspierać wszelkie inicjatywy związane z rozwojem superkomputerów AI.

Projekt EuroHPC będzie pomagać zarówno podmiotom publicznym jak i prywatnym, które inwestują w rozwiązania AI. Będą one uprawnione do otrzymania wsparcia finansowego UE na pokrycie nawet do 50% kosztów nabycia superkomputerów AI i do 50% ich kosztów operacyjnych. Superkomputery AI będą wykorzystywane głównie do opracowywania i testowania modeli, aplikacji i rozwiązań szkoleniowych AI. W najbliższych dniach nowelizacja rozporządzenia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie 20 dni później.

