Ekosystem partnerski IBM - recepta na skuteczność rynkową

Tegoroczny czerwcowy IBM Business Partner Summit zgromadził w Warszawie prawie 200 uczestników, oferując przestrzeń do wzmocnienia współpracy z partnerami oraz dyskusji nad najnowszymi trendami w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji, automatyzacji i bezpieczeństwa. Computerworld objął patronat nad wydarzeniem.

IBM od lat konsekwentnie realizuje strategię kanałów partnerskich, wspierając firmy IT wiedzą i wewnętrznym doświadczeniem. IBM Business Partner Summit co roku jest miejscem, gdzie cały ekosystem partnerski dostawcy może wspólnie spotkać się i omówić najważniejsze trendy rynkowe.

Spotkanie otworzyli lokalni liderzy IBM, w tym Marcin Gajdziński, Dyrektor IBM na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę oraz Piotr Łaszczewski, Partner Ecosystem Leader na Polskę, Kraje Bałtyckie i Ukrainę, IBM.

Pierwszą część spotkania zdominowały tematy związane ze strategią IBM oraz najnowszymi trendami rynkowymi. Inigo Osoro Iturbe, Vice President Ecosystem Marketing, IBM EMEA, podkreślił znaczenie współpracy z partnerami w kreowaniu innowacyjnych rozwiązań na przyszłość. Następnie eksperci z polskiego oddziału IBM przedstawili zagadnienia związane z FinOps, czyli zarządzaniem finansowym w chmurze, podkreślając, że staje się ono kluczowym elementem współczesnego biznesu.

Nagrodzeni partnerzy IBM. Fot. IBM

Nie zabrakło również tematów związanych z nowoczesnym podejściem do zarządzania danymi poprzez Data LakeHouse oraz IBM Watsonx.data. Specjaliści IBM nie tylko skupili się na nowościach firmy w tym zakresie – poruszyli także tematykę regulacji prawnych dotyczących AI, w tym rozporządzenia AI Act. Kolejnym punktem programu była prezentacja na temat ochrony AI przed cyberatakami.

Kulminacją wydarzenia było wyróżnienie najlepszych partnerów handlowych w 2023 roku. Lista nagrodzonych obejmowała firmy, które osiągnęły znaczące sukcesy w różnych kategoriach, takich jak sprzedaż rozwiązań IBM Power, innowacyjne projekty IBM Storage, rozwój rozwiązań z portfolio Data&AI, oraz wiele innych.

Wśród laureatów znalazły się:

ProgressIT, Crede Experto Praha, Vernity, Boat.Systems, Solet, MINERAL MIDRANGE, Decsoft, Averbit, IT Systems and Solutions, Cohesive, Cloudware Polska, TD SYNNEX AS Poland, Ingram Micro, PREDICTIVE SOLUTIONS, Boat.Systems, AZ Frame oraz Cloudware Polska.

fot. IBM

”Obecnie, większość działalności IBM jest i będzie realizowana poprzez sieć partnerów handlowych. W ubiegłym roku wprowadziliśmy nowy program partnerski, IBM Partner Plus, który poszerza nasze możliwości współpracy. Opierając się na tym modelu możemy skutecznie odpowiadać na zwiększające się potrzeby rynku związane z wdrażaniem najnowszych rozwiązań generatywnej sztucznej inteligencji” – powiedział Piotr Łaszczewski.