Dzięki temu standardowi będziemy wiedzieć, że śledzi nas jakieś obce urządzenie Bluetooth

Apple i Google chcą, aby użytkownicy mieli świadomość tego, że ktoś ich śledzi za pomocą urządzenia Bluetooth. Dlatego opracowali wspólnie standard, który zapobiega takim sytuacjom.

Problemem tym Apple zajął się wcześniej, udostępniając w 2021 użytkownikom urządzeń Android aplikację „Tracker Detect”. Nie było to jednak rozwiązanie doskonałe. Pomaga identyfikować tagi Bluetooth, które znajdują się w pobliżu, ale wymaga instalowania dodatkowej aplikacji. Ogłoszony w tym tygodniu standard branżowy przyjmuje bardziej kompleksowe podejście, integrując rozwiązanie bezpośrednio z mobilnymi systemami operacyjnymi.

Obie firmy nawiązały współpracę, która zaowocowała powstaniem standardu branżowego noszącego nazwę „Detecting Unwanted Location Trackers”. Przewiduje on, że użytkownicy smartfonów iOS i Androida będą otrzymywać powiadomienia, które poinformują ich iż są śledzeni przez moduł Bluetooth niewiadomego pochodzenia. Inicjatywa taka zrodziła się w wyniku rosnących obawach związanych z niewłaściwym wykorzystaniem modułów Bluetooth, takich jak AirTag.

Zobacz również:

Standard będzie wdrażany poprzez aktualizacje systemów operacyjnych iOS 17.5 i Android w wersji 6.0 lub nowszej. Aktualizacja uruchomi w smartfonie alert „Item Found Moving With You”. Pojawi on się w przypadku wykrycia nieznanego urządzenia śledzącego Bluetooth, które przemieszcza się za nami przez dłuższy czas. Alert pojawi się niezależnie od marki urządzenia, z którego pochodzi tracker. A wszystko zaczęło się od tagów AirTag miały pomagać w lokalizowaniu zagubionych przedmiotów, takich jak klucze. Niestety, niektóre osoby wykorzystały tę technologię do swoich niecnych celów.

Ważne jest też to, że kilka firm zajmujących się urządzeniami śledzącymi Bluetooth, takich jak np. Motorola,, zobowiązało się już do zapewnienia zgodności swoich przyszłych produktów z nowym standardem. Apple i Google planują dalej kontynuować współpracę w celu dalszego rozwijania oficjalnego standardu tej technologii. Ta współpraca oznacza ich zaangażowanie w ochronę prywatności i bezpieczeństwa użytkowników w erze cyfrowej.