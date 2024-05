Duże zmiany w komunikatorze WhatsApp

WhatsApp jest w trackie udostępniania dużej aktualizacji rozwojowej, która zawiera spore zmiany w wyglądzie i funkcjonowaniu interfejsu użytkownika w systemach operacyjnych Android oraz iOS, czym firma pochwaliła się za pośrednictwem platformy społecznościowej X (dawniej Twitter).

Nowy interfejs użytkownika wygląda podobnie na obu mobilnych systemach operacyjnych. Wyszukiwarka jest bardziej uwidoczniona w górnej części. Na dole odświeżono wygląd zakładek.

WhatsApp postanowił również ujednolicić kolorystykę aplikacji na obu systemach. Kolorem dominującym w aplikacji jest teraz zielony.

W obrębie interfejsu użytkownika zmieniono również animacje oraz przejścia.

W oficjalnych komunikatach prasowych dotyczących zmiany interfejsu użytkownika WhatsApp informuje o optymalizacji aplikacji, aby przyśpieszyć jej działanie oraz ładowanie poszczególnych elementów interfejsu użytkownika.

we’re rolling out design updates to give WhatsApp a fresh new look, while keeping it familiar + easy to use ???? here are some ways it’s changing ⬇️



•⁠ ⁠updated layout and icons that that help you find what you need faster



•⁠ ⁠new illustrations with added animation to… pic.twitter.com/pFu0cfxpWY