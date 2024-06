Donald Trump przeprosił się z TikTokiem

Wszyscy pamiętają iż Donald Trump chciał swego czasu, wtedy gdy był prezydentem USA, zablokować TikToka. Sądząc po tym iż pod koniec zeszłego tygodnia założył sobie konto na tej aplikacji, można domniemać, że zmienił w tej sprawie swoje zdane.

Niektórzy żartują iż zrobił tak dlatego, ponieważ Joe Biden forsuje pogląd iż aplikacja ta powinna zniknąć z amerykańskiego rynku. Konto Trumpa nosi nazwę @realDonaldTrump i towarzyszy mu przekaz wideo przedstawiający Trumpa pozdrawiającego swoich fanów, którzy przyszli na popularne w USA zawody Ultimate Fighting Championship, w których on sam brał udział.

Obserwatorzy politycznej sceny USA nie mają wątpliwości, że decydując się na taki krok Trump chce poszerzyć grono swoich potencjalnych wyborców i zachęcić ich do głosowania w listopadowych wyborach prezydenckich na niego. Wydaje się, że posunięcie to ma na celu nawiązanie kontaktu z młodszymi wyborcami, którzy często korzystają z tej aplikacji.

Dołączenie Trumpa do TikToka można traktować jako kolejne zwycięstwo zagrożonej zakazem działania w USA chińskiej aplikacji. A gra warta jest przysłowiowej świeczki, gdyż z usług TikTok korzysta w USA prawie 170 milionów osób. Co ciekawe, syn Trumpa (Donald Trump Jr.) zaczął korzystać z aplikacji w zeszłym tygodniu, publikując na TikToku posty komentujące przesłuchanie jego ojca na sali sądowej na Manhattanie, na której uznano go winnym wszystkich 34.zarzutów.

Jak wynika z ostatnich raportów opublikowanych przez niektóre serwisy, które powołują się na osoby blisko współpracujące z TikTokiem, aplikacja wydaje się być przyjaznym gruntem dla byłego prezydenta, ponieważ analizując zamieszczane na nie posty, zwolennicy Trumpa są w przeważającej większości porównaniu z postami popierającymi Bidena. Tych pierwszy jest dwa razy więcej. Aplikacja jest szczególnie atrakcyjna dla kampanii Trumpa, biorąc pod uwagę stosunek treści popierających Trumpa i Bidena dwa do jednego.

Na konie przypomnienie iż TikTok walczy o swoje istnienie w amerykańskich sądach po tym, jak Biden podpisał w kwietniu ustawę zmuszającą jego właściciela ByteDance do sprzedaży go w ciągu roku pod groźbą zakazu działania w amerykańskich sklepach z aplikacjami. Donald Trump jest przeciwny zakazowi. Mówi iż ByteDance (chiński właściciel TikToka) stanowi co prawda nadal zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, ale potencjalny zakaz rozzłościłby młodych Amerykanów i pomógł firmie Meta (właściciel Facebooka), która zawiesił go na swojej platformie na dwa lata po zamieszkach na Kapitolu w 2021 roku. W TikToku jest wiele dobrych i złych stron, argumentuje Trump i dodaje, że według niego Facebook jest wrogiem ludzi, podobnie jak wiele innych niechętnych mu mediów. Niezależnie od tego wielu Republikanów nadal krytykuje popularną aplikację i nalega, aby jej chińska spółka-matka sprzedała TikToka.