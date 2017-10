Dell ogłasza strategię wobec IoT

Dell wychodzi naprzeciw potężnym zmianom technologicznym, biznesowym i społecznym, jakie zdaniem przedstawicieli firmy niechybnie wywoła upowszechnienie Internetu Rzeczy. Podczas konferencji Dell IoT Strategy Day w Nowym Jorku przedstawiciele firmy ogłosił powołanie dedykowanej Internetowi Rzeczy dywizji biznesowej, której celem będzie koordynacja strategii i rozwoju związanych z tą technologią produktów w ramach różnych podmiotów w grupie Dell Technologies.

Zdaniem Michaela Della, prezesa i założyciela Dell Technologies, wkraczamy właśnie w kolejną fazę rozwoju technologii obliczeniowych. Głównym katalizatorem zmiany będzie Internet Rzeczy i towarzyszące mu technologie, które spowodują ponowne wyraźne przesunięcie akcentów w kierunku modelu rozproszonego.

IoT, czyli kolejna faza rozwoju technologii

"Na przestrzeni lat widzieliśmy już istotnej skali przesunięcia na rynku komputerowym. Na początku mieliśmy scentralizowany model bazujący na komputerach typu mainframe [...]– niesamowitą technologię, ale bardzo drogą i o nie najlepszym interfejsie. Następnym krokiem był rozproszony model klient-serwer, który obniżył koszty, otworzył systemy komputerowe i ułatwił zarządzanie dzięki okienkowemu interfejsowi. To przyciągnęło do komputerów wielu nowych użytkowników" – opowiadał Michael Dell na wystąpieniu otwierającym merytoryczną część konferencji IoT Strategy Day. "Model klient-serwer był skomplikowany, dlatego wraz z rozwojem internetu, około 15 lat temu, zaczął wyłaniać się kolejny, prostszy, nazwany później chmurą obliczeniową. To oznaczało powrót do scentralizowanego modelu, w którym znowu mieliśmy do czynienia z wielkimi centrami danych, które przetwarzają dane z aplikacji zainstalowanych m.in. na urządzeniach mobilnych. To wyniosło interfejsy użytkownika na zupełnie nowy poziom".

Dell podkreśla, że pojawiały się już głosy, że chmura obliczeniowa to ostateczny model, w którym funkcjonować będzie przetwarzanie danych; od razu dodaje, że to po prostu nieprawda: "nowy gatunek aplikacji, które wymagają przetwarzania w czasie rzeczywistym, spowoduje ponowny, ogromny krok w kierunku modelu rozproszonego". Aplikacje nie będą już działały na komputerze, telefonie czy tablecie, ale także w autonomicznych samochodach, dronach, maszynach przemysłowych czy w szpitalach i całych miastach (Smart Cities). Specyfika pracy w takich warunkach sprawia, że analiza danych nie może czekać na ich przesłanie do chmury i odebranie wyniku. Obliczenia muszą zostać wykonane natychmiast, na brzegu sieci. Brak łączności nie może stanowić zagrożenia dla pasażera pojazdu autonomicznego czy specjalisty wykonującego prace serwisowe przy pomocy rozwiązań poszerzonej rzeczywistości (Augmented Reality).

Jak zapewnić odpowiednią przepustowość i wydajność na brzegu sieci? "Wraz ze wzrostem liczebności urządzeń na brzegu sieci, widzimy konieczność sprawnego zarządzania nimi, stworzenia rozproszonego rdzenia obliczeniowego, którym będzie można zarządzać z pojedynczego miejsca" – mówi Ray O'Farrell, CTO VMware.

Ray O'Farrell, CTO VMware

Dell wobec IoT: nowa struktura organizacyjna, nowe linie produktowe, poważne nakłady finansowe

"Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe będą silnikiem ludzkiego postępu, a dane będą jego paliwem" – mówi Michael Dell. "Prawdziwy potencjał Internetu Rzeczy i sztucznej inteligencji tkwi w stworzeniu na ich bazie pojedynczego i kompletnego, niezależnego ekosystemu". Zdaniem przedstawicieli Dell Technologies, realna wartość przedsięwzięć IoT będzie zatem wzrastała wraz z dodawaniem kolejnych węzłów na brzegu sieci do ekosystemu kolektywnej inteligencji i analityki oraz sprawnego zarządzania nimi.

Mając to na uwadze, Dell ogłosił nową strukturę organizacyjną – IoT Division, która ma ułatwić dostarczanie pełnowartościowych rozwiązań Internetu Rzeczy dzięki koordynacji prac badawczo-rozwojowych oraz wykorzystaniu pełnego stosu technologicznego firm skupionych wokół Dell Technologies. Firma zapowiedziała rozwijanie już posiadanych oraz wdrażanie nowych rozwiązań i platform sprzętowych z myślą o przetwarzaniu ogromnych wolumenów danych w rozproszonych środowiskach IoT. "Wyłaniający się model rozproszonych obliczeń u brzegów sieci jest podstawą naszej strategii w obszarze IoT" – deklaruje Michael Dell.

W dziedzinie Internetu Rzeczy Dell Technologies zamierza skoncentrować się więc m.in. na dostarczaniu dedykowanych IoT bramkek sieciowych, które wykonają obliczenia na brzegu sieci i zmniejszą ich obciążenie, hiperkonwergentnej infrastrukturze ("Project Fire"), platformach do zarządzania flotą i bezpieczeństwem urządzeń IoT (VMware IoT Pulse) oraz aplikacjach analitycznych umożliwiających strumieniowe przetwarzanie danych ("Project Nautilus") czy zapewniających bezpieczeństwo i możliwość monitorowania sieci ("Project IRIS"). Przedstawiciele Dell zadeklarowali zainwestowanie miliarda dolarów w ciągu najbliższych trzech lat w związany z IoT ekosystem produktów, rozwiązań, laboratoriów oraz programów partnerskich.

"Dzięki kolejnym strumieniowo przekazującym dane przedmiotom, niedługo będziemy dysponować pełnym cyfrowym odbiciem rzeczywistego świata" – mówi Michael Dell. "Liczebność urządzeń na brzegach sieci będzie rosnąć wraz ze stałą, zbliżającą się coraz bardziej do zera, redukcją kosztów pojedynczych węzłów. Co istotne, będziemy w stanie zapanować nad generowanymi przez nie danymi oraz wykorzystać je dzięki bezprecedensowej mocy obliczeniowej oraz łączeniu silosów komputerowych".