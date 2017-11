Dell EMC Forum ponownie w Warszawie

5 grudnia na terenie warszawskiego centrum EXPO XXI odbędzie się kolejna edycja Dell EMC Forum. W ubiegłym roku to czołowe wydarzenia polskiej branży IT zgromadziło ponad 1300 uczestników. Podczas edycji 2017 organizatorzy spodziewają się jeszcze lepszej frekwencji.

Dell EMC Forum to bezpłatna, jednodniowa konferencja technologiczna dla specjalistów w dziedzinie IT. Pozwala nawiązać kontakty z przedstawicielami innych firm, posłuchać ekspertów, zdobyć cenne informacje i poznać rozwiązania, które wspierają innowacje informatyczne, zwiększają mobilność pracowników i zapewniają bezpieczeństwo w epoce cyfrowej.

Głównym prelegentem Dell EMC Forum w Warszawie będzie Gaurav Chand, wiceprezes Dell EMC (Senior Vice President, Global Solutions Marketing). Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się również Dariusz Piotrowski, dyrektor generalny Dell EMC w Polsce, a także przedstawiciele sponsorów konferencji – firm Intel i Microsoft. Ponadto, do dyspozycji uczestników będzie 30 sesji tematycznych, w ramach bloków takich jak:

Transformacja cyfrowa: rozwijanie nowych źródeł przychodów w oparciu o elastyczne oprogramowanie, Internet rzeczy i zaawansowane analizy

Najlepsze w branży platformy: modernizacja podstawowej infrastruktury informatycznej i jej transformacja z myślą o przyszłości

Systemy konwergentne: eliminacja odseparowanych, złożonych silosów oraz usprawnienie działania i dopasowanie do indywidualnych potrzeb

Strategia chmurowa: zdefiniowanie właściwej strategii obejmującej wiele chmur i przyspieszenie świadczenia kluczowych usług

Transformacja miejsca pracy: zwiększenie możliwości pracowników dzięki technologii dostosowanej do ich sposobu pracy

Dell EMC Forum to również rozbudowana strefa expo, gdzie uczestnicy będą mieli szansę zapoznać się z najnowszymi technologiami i porozmawiać z ekspertami.

Rejestracja na Dell EMC Forum w Warszawie dostępna jest na stronie: https://www.dellemc.com/pl-pl/events/dellemc-forum/event.htm. Pod tym samym adresem znaleźć można szczegółowe informacje na temat programu konferencji, prelegentów, sponsorów i logistyki.

Patronat medialny nad Dell EMC Forum w Warszawie objęły redakcje CRN, Computerworld oraz ITwiz.

Dell EMC

Dell EMC, część Dell Technologies, umożliwia modernizację, automatyzację i transformację centrów danych przy użyciu najlepszej na rynku infrastruktury konwergentnej, serwerów oraz technologii przechowywania i ochrony danych. Tym samym zapewnia firmom solidną podstawę do transformacji infrastruktury IT poprzez wdrożenie chmury hybrydowej oraz do rozwoju biznesu przy użyciu aplikacji typu cloud-native i rozwiązań big data. Dell EMC dostarcza swoje kompleksowe i innowacyjne rozwiązania klientom ze 180 krajów – w tym 98 proc. firm z listy Fortune 500.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Dell, EMC i inne znaki towarowe należą do Dell Inc. i spółek zależnych. Dell Inc. nie rości żadnych praw majątkowych do marek i nazw innych firm.