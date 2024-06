Debiut Raspberry Pi na giełdzie

Brytyjska firma Raspberry Pi (znana z produkcji prostych, jednopłytkowych komputerów osobistych) weszła w ostatnich dniach na londyńską giełdę i stała się spółką publiczną.

Firma zrobiła karierę produkując mini-komputery bazujące na architekturze ARM, które można zaprogramować do wykonywania różnych prostych zadań. Komputery takie kupują głównie różnego rodzaju hobbiści, tworząc w ten sposób proste serwery, konsole do gier, czy interaktywne pulpity nawigacyjne.

Z czasem z komputerów takich zaczęły korzystać firmy, integrując je ze swoimi komercyjnymi urządzeniami. O tym jak bardzo popularne są takie komputery świadczy fakt, że Raspberry Pi sprzedało ich do tej pory ponad 60 mln sztuk, generując w zeszłym roku przychody o wartości ok. 266 mln USD, co przełożyło się na zysk wynoszący 66 mln USD.

Zobacz również:

Raspberry Pi – która ma swoją fabrykę w Walii- jestt eraz komercyjną spółką zależną od Foundation Raspberry Pi, a jej ważnymi, strategicznymi akcjonariuszami stały się takie podmioty, jak Arm i Sony Semiconductor Solutions Corporation. Ta ostatnia spółka należy do Sony, firmy produkującej czujniki obrazu do smartfonów i inne komputerowe komponenty. Arm już wcześniej informował, że w najbliższym czasie zamierza zwiększyć swoje udziały w Raspberry Pi, co na pewno wzmocni ją znacznie finansowo.