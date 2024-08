Computerworld.pl przechodzi na nową platformę

Od 21 sierpnia 2024 wiadomości ze świata IT przeczytasz na zupełnie nowym serwisie Computerworld.pl. Od jutra świat IT będziemy opisywać na nowej platformie.

Szanowny Czytelniku/Czytelniczko, jutrzejszy dzień może Cię zaskoczyć. Wyłączymy dotychczasowy serwis Computerworld.pl, by włączyć nową odsłonę naszej strony. Idzie nowe. Również u nas.

Ufamy, że zupełnie inny sposób prezentowania treści przypadnie Ci do gustu. Wiadomości, analizy, porady, będą bardziej przyjazne dla oka. To dla nas historyczna zmiana, w której, mamy nadzieję, będziecie również uczestniczyć jako nasi czytelnicy. Po miesiącach przygotowań jesteśmy gotowi, by dołączyć do globalnej rodziny Computerworld, zunifikować design strony i sposób prezentowania treści. Do zobaczenia w nowym serwisie.

Redakcja.

Adres pozostaje bez zmian:)