Comarch dołączył do LUG

Jako pierwsza firma z branży IT, a druga w Polsce, Comarch stał się oficjalnym członkiem Large User Group – stowarzyszenia zrzeszającego 85 największych przedsiębiorstw z całego świata, które korzystają z rozwiązań IBM.

Large User Group (LUG) zrzesza firmy działające w branżach takich jak finanse, produkcja, ubezpieczenia, handel detaliczny, media czy IT, które dokonały znacznych inwestycji w IBM i. Te organizacje realizują kluczowe procesy biznesowe w oparciu o systemy IBM.

Do stowarzyszenia LUG należy 85 firm z całego świata. Comarch dołącza do nich jako drugie przedsiębiorstwo z Polski. Członkostwo w LUG to przede wszystkim bezpośredni dostęp do IBM – zarówno w zakresie zarządzania i rozwoju, jak i pełnej wiedzy technicznej. Dotyczy to nie tylko aktualnych rozwiązań, ale również wersji i serii produktów IBM, które nie są jeszcze dostępne, a które LUG testuje i opiniuje, zanim pojawią się na rynku.

Firmy należące do organizacji mogą dzielić się zdobytą wiedzą i doświadczeniami poprzez udział w spotkaniach LUG, na których ustalany jest dalszy kierunek podejmowanych działań.

„Comarch wybrał IBM Power Systems do budowy PowerCloud, co świadczy o zaufaniu do tych systemów i zaangażowaniu w przyszłość platformy. Jako dostawca usług IBM, Comarch doskonale rozumie potrzeby firm o wysokiej liczbie transakcji, a jednocześnie zapewnia im bezpieczeństwo i skalowalność, z których słyną systemy Power i IBM” – mówi o Lynne Benedict, Dyrektorka Operacyjna LUG.

„Bycie członkiem LUG to dla Comarch ogromna szansa na rozwój kompetencji oraz umocnienie relacji ze specjalistami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie i ewolucję systemów IBM. Dołączenie do tej elitarnej organizacji przyniesie wymierne korzyści dla całej naszej firmy i wspomoże działalność wszystkich zespołów zaangażowanych w pracę nad IBM i/Power Systems – od produkcji przez consulting aż po sprzedaż” – dodaje Grzegorz Gawron, szef Consultingu ICT w Comarch.