Cisco: nasza najnowsza architektura ACI wspiera „intent-based networking”

Korporacja ogłosiła, że najnowsza wersja jej znanego rozwiązania ACI (oznaczona numerem 3.0) wspiera technologię znaną pod skrótem IBNT (Intent-Based Networking Systems). Są to systemy sieciowe, które działają intuicyjnie.

Na początek przypomnienie, co kryje się za skrótem ACI (Application Centric Infrastructure). To zaprezentowana przez Cisco cztery lata temu architektura - opracowana najpierw z myślą o centrach danych, a następnie modyfikowana, tak aby mogła również znaleźć zastosowanie w systemach IT bazujących na chmurach.

Rozwiązanie jest oparte na platformach sprzętowych Cisco oraz oprogramowaniu open source i oferuje użytkownikom możliwość pełnego monitorowania i zintegrowanego zarządzania zarówno fizycznymi jak i wirtualnymi zasobami IT. Wraz z wprowadzeniem ACI korporacja zaczęła tworzyć ekosystem firm wspierających nową architekturę.

ACI składa się zawsze z kontrolera APIC (Application Policy Infrastructure Controller) oraz przełączników, którymi zarządza rozszerzona wersja systemu operacyjnego NX-OS. Przełączniki zawierają porty pracujące w trybie non-blocking, które mogą obsługiwać połączenia Ethernet pracujące z różnymi szybkościami, takimi jak 10 Gb/s, 40 Gb/s oraz 100 Gb/s.

Do najważniejszych, nowych mechanizmów wspieranych przez architekturę ACI 3.0 należy zaliczyć takie opcje, jak: Multi-site management (możliwość zarządzania wieloma centrami danych oraz chmurami); ścisła integracja z kontenerami Kubernetes oraz Zero Trust Security (automatyczna ochrona sieci komputerowych).

Wraz z wprowadzeniem do oferty architektury ACI 3.0, Cisco zaprezentował nowe, obsługujące ją rozwiązania sprzętowe. Są to takie urządzenia, jak: przełącznik Nexus 9364C Fixed Spine Switch, karta sieciowe Nexus 9500 Spine oraz przełącznik Nexus 9348GC-FXP Leaf Switch.