Chiny rzucają wyzwanie Starlinkom

Chińska rakieta Long March 6A wystrzeliła wczoraj w kosmos pierwsze 18 satelitów internetowych, które będą obsługiwać satelitarną sieć telekomunikacyjną noszącą nazwę Qianfan (Tysiąc Żagli).

Qianfan funkcjonuje podobnie jak amerykańska sieć Elona Muska, której sercem są satelity Starlink. Podobnie jak Starlinki, chińskie satelity Qianfan mają łatwą do spakowania konstrukcję płaskiego panelu. Chińczycy od dawna pracowali nad uruchomieniem takiej sieci, która zapewni jej użytkownikom – zarówno Chińczykom, jak również obywatelom innych państw - dostęp do szerokopasmowego internetu.

Cały projekt - noszący roboczą nazwę Spacesail Constellation - jest dziełem firmy SSST (Shanghai Spacecom Satellite Technology). Rakieta Long March 6A została wystrzelona z chińskiej bazy kosmicznej Taiyuan, która znajduje na północy Chin. Rakieta jest napędzana paliwem stałym i może przenosić ładunku o masie dochodzącej do 4,5 ton. W tym przypadku są to satelity, które krążą wokół Ziemi na wysokości 1160 kilometrów. Chińczycy zamierzają w pierwszej fazie projektu umieścić w kosmosie 1296 satelitów Qianfan. Docelowo ma to być nawet 14 tys. satelitów.

Xinhua (chińska państwowa agencja prasowa) donosi, że konstelacja satelitów zapewni użytkownikom na całym świecie małe opóźnienia oraz duże prędkości. W Chinach trwają też prace nad budową kolejnej sieci tego typu, która jest wspierana przez chiński rząd centralny. Nosi nazwę Guowang (Krajowa sieć) i jest własnością wspieranej przez państwo firmy SatNet, która zamierza wystrzelić w kosmos 13 tys. satelitów. Firma jak dotąd nie wystrzeliły jeszcze w kosmos żadnego satelity Guowang. Ten projekt ruszy jednak zapewne w najbliższym czasie. Tak czy inaczej Elon Musk musi się liczyć z tym, że już niedługo nie będzie na tym rynku monopolistą.