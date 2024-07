Chińscy pracownicy Microsoftu muszą się przesiąść na smartfony iOS

Korporacja nakazała bowiem swoim pracownikom mieszkającym w Chinach, aby od września tego roku używali do celów służbowych wyłącznie smartfonów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego iOS, czyli iPhone’ów.

Oznacza to, że nie będą mogli używać smartfonów, którymi zarządza system Android. Nowe zarządzenie ma wejść z życie z dniem 1-go września tego roku. Microsoft nie zamierza jednocześnie zmuszać pracowników do zakupu iPhone’a i informuje, że wszystkim obecnym użytkownikom Androida kupi smartfon iPhone 15.

To dziwne i budzące wiele wątpliwości zarządzenie wydaje się być odpowiedzią na pojawiające się ostatnio doniesienia (nie poparte jednak stuprocentowymi dowodami), że system iOS zapewnia użytkownikom większe bezpieczeństwo niż system Android. Wydaje się być również częścią firmowej inicjatywy Secure Future Initiative, której celem jest przygotowanie pracowników się na rosnącą ciągle liczbę cyberataków.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Microsoft stał się rzeczywiście celem kilku poważnych ataków, z których jeden polegał na wysyłaniu do pracowników Microsoftu podejrzanych wiadomości e-mail, które mogły świadczyć o tym, że hakerzy przygotowują jakiś większy atak. Chociaż łatwo więc zrozumieć to pozostaje pytanie, dlaczego ofiarą takich podejrzeń ma stać się system Android. Domniemanie iż system iOS jest bezpieczniejszy, jest w tym przypadku czysto teoretyczne. iPhone'y niekoniecznie są bezpieczniejsze od smartfonów Android, chociaż Apple wydaje się być rzeczywiście bardziej ostrożny w kwestii tego, co jest dozwolone w jego sklepie App Store, w porównaniu do podobnego sklepu Google .

Jedno jest pewne: pracownicy Microsoftu w Chinach będą od wrześnie tego roku musieli korzystać z firmowych rozwiązań, takich jak menedżer haseł Authenticator i aplikacja Identity Pass, aby zweryfikować swoją tożsamość i bezpiecznie zalogować się na swoich służbowych smartfonach.