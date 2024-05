ChatGPT z nowymi możliwościami

Firma OpenAI swego czasu obiecała, że w pewnym momencie w bocie ChatGPT pojawią się funkcje, z których mogą korzystać tylko użytkownicy płatnej wersji noszącej nazwę ChatGPT Plus. Obietnica ta została spełniona w tym tygodniu.

Najważniejszą z nowych funkcji wydaje się być ta, dzięki której konwersując z użytkownikiem bot korzysta nie tylko z własnych zasobów, ale może również przeglądać internet i w nim poszukiwać w trybie online interesujących go informacji. Dzięki takiej opcji możemy być pewni iż przygotowując odpowiedz, bot skorzysta również z informacji, które ze względy na walor aktualności nie znajdują się w wewnętrznej bazie danych. Może to być na przykład pytanie w rodzaju – podaj filmy, jakie wyświetla dzisiaj określone kino. Odpowiedź na to można znaleźć tylko w internecie.

Użytkownicy bezpłatnej wersji bota mogą też wizualizować dane, tworzyć interaktywne wykresy oraz przesyłać arkusze kalkulacyjne, dokumenty, prezentacje, a także używać go do analizowania, interpretowania, przekształcania i wydobywania informacji z takich plików. Nie mniej cenną nowością jest możliwość uzyskiwania dostępu do różnych wersji bota GPT za pośrednictwem sklepu GPT. Decydując się na taki krok OpenAI musi się liczyć z tym, że płatna wersja usługi (ChatGPT Plus) będzie się cieszyć mniejszym wzięciem. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że nie wszystkie oferowane przez nią funkcje zostały wprowadzone do wersji bezpłatnej, bot ChatGPT Plus nie powinien stracić zbyt wielu subskrybentów.

