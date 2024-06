CentOS 7 kończy za parę dni swój żywot

Użytkownikom komputerów, którymi zarządza system operacyjny CentOS 7 przypominany, że będzie on wspierany techniczne tylko do końca tego tygodnia. Oznacza to, że od przyszłego tygodnia nie mogą liczyć na żadne oficjalne aktualizacji systemu, w tym takie, które wzmacniają bezpieczeństwo komputera.

CentOS (Community ENTerprise Operating System) był jedną z najczęściej używanych dystrybucji systemu operacyjnego Linux. Co zatem mają zrobić te firmy – a jest ich jeszcze całkiem sporo – którzy posiadają takie komputery z systemem CentOS 7. W praktyce oznacza to, że projekt CentOS, który był darmową i społecznościową alternatywą dla Red Hat Enterprise Linux (RHEL) w środowiskach produkcyjnych, dobiega końca. Wymieńmy trzy opcje, chociaż jest ich więcej. Naturalną ścieżką wydaje się być migracja na jeden z alternatywnych linuksowych systemów, takich jak Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise czy Oracle Linux. Migracja taka wiąże się jednak z kosztami. Mamy wtedy inną opcję. Możemy przejść na Ubuntu Server. Jednak dla firm, które są głęboko przywiązane do systemu CentOS, nie jest to najlepszy wybór. Zobacz również: Volkswagen inwestuje w Rivian, aby naprawić swój infotaiment

SUSE udostępniło kolejną wersję systemu SLES 15 Takie firmy mogą wybrać trzecią opcję. SUSE ma od niedawna w ofercie system SUSE Liberty Linux Lite, z którego za niewielką opłatą mogą korzystać użytkownicy serwerów CentOS 7. Ta nowa usługa zapewnia użytkownikom poprawki i aktualizacje , które likwidują luki w zabezpieczeniach.