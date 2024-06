Budowanie operacyjnej odporności cyfrowej na rynku finansowym

Sektor finansowy jest coraz bardziej zależny od technologii w zakresie świadczenia usług dla swoich klientów. To sprawia, że podmioty finansowe są podatne na ryzyko incydentów i cyberataków. DORA stanowi część pakietu legislacyjnego Unii Europejskiej, mającego na celu dostosowanie ram prawnych do dynamicznego rozwoju technologii w tym sektorze. Przepisy Rozporządzenia będą miały zastosowanie do ponad 22 tysięcy instytucji finansowych w krajach UE.

fot. Pixabay