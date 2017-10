Bieg IT Wrocław 2017

W ósmej edycja Biegu IT! na wrocławski Stadion Olimpijski licznie stawiły się reprezentacje firm informatycznych z województwa dolnośląskiego co przyczyniło się do rekordowej frekwencji wydarzenia.

Zdrowy styl życia oraz aktywność fizyczna zyskują na popularności, co cieszy firmę IT Kontrakt kierującą się z hasłem „Aktywnie po pracy, efektywnie w pracy”. Już kolejny raz zawodnicy z branży IT mogli poczuć ducha rywalizacji, łamiąc tym samym stereotyp osób stroniących od ruchu i zasiedzianych przed ekranami komputerów. Wydarzenie było też okazją do integracji lokalnego środowiska informatyków oraz międzypokoleniowej zabawy.

Gwoździem programu wydarzenia Bieg IT jest zawsze wyścig na dystansie 10 km. Zwycięzcą okazał się Grzegorz Gronostaj, który pokonał wytyczoną trasę w 33 min 16’. W biegu wystartowało 708 osób w tym 157 kobiet i wszyscy otrzymali pamiątkowy medal IT Kontrakt.

Bieg IT Kontrakt to także zmagania w innych konkurencjach sportowych. Drużynę, która najsprawniej przekazywał sobie w sztafecie …laptop wystawiła firma Nokia. Rzut PeCetem cieszył się sporym na tyle dużym zainteresowaniem, że konieczna była organizacja eliminacji. W kategorii mężczyzn wygrał Adrian Antkowiak, który zdołał cisnąć sprzętem na odległość 6,40 m. Natomiast wśród kobiet z wynikiem 3,5 m wygrała Karolina Nowakowska.

IT Kontrakt serdecznie dziękuję wszystkim zawodnikom oraz partnerom wydarzenia za wspaniałą atmosferę oraz organizację. Do miłego zobaczenia na kolejnej edycji Biegu IT w 2018 roku.

Na podium w klasyfikacji MĘSKIEJ stanęli:

1. Miejsce – Grzegorz Gronostaj (Opera Software) – 00:33:16

2. Miejsce – Michał Wendland (Nokia) – 00:34:02

3. Miejsce – Szymon Łukowicz (Collibra) – 00:34:55

Na podium klasyfikacji DAMSKIEJ:

1. Miejsce – Viktoria Stepanenko (Diebold Nixdorf) – 00:44:11

2. Miejsce – Grażyna Popiel (Pruftechnik Technology) – 00:44:19

3. Miejsce – Alicja Puchalska (Coco Bongo) – 00:45:06

Na podium klasyfikacji DRUŻYNOWEJ:

1. Miejsce – Nokia – 02:27:12

2. Miejsce – Unit4 TETA – 02:39:09

3. Miejsce – Gigaset Communications Polska – 02:48:27

Szczegółowe wyniki Biegu IT Wrocław 2017 dostępne na: http://wyniki.datasport.pl/results2333/