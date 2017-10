Bezpieczna firma według VT Cyber

Na rynku zaczęła aktywnie działać nowa polska firma, która specjalizuje się w dystrybucji rozwiązań chroniących systemy IT przed cyberatakami.

Firma VT Cyber rozpoczęła swoją działalność dwa lata i w zeszłym tygodniu zorganizowała konferencję, na której zaprezentowała swoją ofertę oraz wizję rozwoju tego segmentu rynku.

Paweł Franka (pełniący w VT Cyber funkcję CEO) powiedział, że zespół wiąże szczególnie duże nadzieje z rozwiązaniami opracowanymi przez firmy izraelskie, które mają w tym obszarze bardzo duże doświadczenie. Współpracuje jednocześnie z takimi dostawcami narzędzi zapewniającymi firmom bezpieczeństwo, jak Cyberbit, Waterfall, AVI Networks, Natek Technologies czy Boldon James.

„Zarządy firm przywiązują coraz większą wagę do wymogów unijnego rozporządzenia dotyczącego ochrony danych osobowych (chodzi o rozporządzenie RODO”, wyjaśnia Paweł Franka. Dlatego tym firmom VT Cyber chce oferować rozwiązania, dzięki którym ich dane będą bezpieczne i chronione w sposób spełniający wymogi stawiane przez RODO. VT Cyber włączył również do oferty rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo tym podmiotom, których systemy IT wykorzystują technologię IoT. Chodzi tu głównie o zakłady przemysłowe. To właśnie z myślą o nich VT Cyber współpracuje z dostawcami rozwiązań chroniących systemy IT bazujące na architekturze SCADA.

Firma nie kryje, że zamierza wyjść ze swoją ofertą na rynki międzynarodowe. Jedna z technologii, którą firma jest szczególnie zainteresowana, kryje się za skrótem UEBA (User Experience Behavioral Analytics). Jest jeden z nowych trendów na rynku rozwiązań chroniących firmy przed atakami. Polega on w największym uproszczeniu na tym, że oprogramowanie monitoruje sieć i wykrywa nietypowe zachowania pracowników mogące świadczyć o tym, że chcą wykraść poufne dane.

VT Cyber ma swoją siedzibę w Warszawie i zatrudnia obecnie 17 pracowników. Zgodnie z przyjętą strategią zamierza prowadzić działalność wyłącznie poprzez sieć partnerską.