Światowy Dzień Doceniania Pracownika - bądź doceniany i doceniaj. To wyjdzie na dobre każdej organizacji.

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Doceniania Pracownika. Więc i pracownika sektora czy działów IT. Ponieważ piszemy dla Was (zawsze) i o Was (często), życzymy Wam wszystkim bycia docenianym każdego dnia. Roboczego i nie tylko.

Choć wczorajsza publikacja poświęcona odejściom z pracy i poszukiwaniu nowej przystani niekoniecznie napawa optymizmem, nadal wierzymy, że w końcu każdy pracownik trafi do organizacji, która doceni jego talenty, kompetencje i chęć dokładania kolejnych cegiełek do transformacji cyfrowej.

Na pewno chcielibyśmy publikować więcej optymistycznych wieści z rynku pracy, rzadko wzmiankować o kolejnych zwolnieniach w sektorze IT, cieszyć się z dojrzałych postaw organizacji, które przyciągają, a nie odpychają pracowników. Jak chociażby laureaci naszego badania AudIT 2024.

Tak, każdy za pracę dostaje wynagrodzenie, ale bez odpowiedniego podejścia ze strony kadry zarządzającej i właściwego zmotywowania pracowników, firmowy wózek zamiast jechać będzie toczył się z oporem. Warto o tym pamiętać. Tak naprawdę docenienie nic nie kosztuje, a finalnie dobre słowo zamieni się w złoto. Dbanie o zespół, o którym pisaliśmy w tekście "9 cech wielkich liderów IT" to inwestycja w przyszłość organizacji.