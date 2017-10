Aurora: pierwszy amerykański eksaflopsowy superkomputer

Następna faza rozwoju superkomputerów kryje się za słowem eksaflopsy. Będą to bowiem systemy obliczeniowe przetwarzające dane co najmniej tysiąc razy szybciej niż komputery petaflopsowe, a jeden eksaflop to tysiąc petaflopsów. Komputer taki zamierzają oddać do użytku w 2021 roku Amerykanie.

Na początek przypomnienie, że najszybsze dostępne obecnie na świecie superkomputery przetwarzają dane z szybkością prawie stu petaflopsów. I tak pierwsze miejsce na liście najszybszych superkomputerów na świecie (czerwcowy ranking Top500) zajmuje chiński system obliczeniowy Sunway TaihuLight, którego szczytowa wydajność wynosi 93 petaflopsów. Drugi z kolei najszybszy na świecie superkomputer ma już dużo mniejszą wydajność: 33,9 petaflopsów. Oznacza to, ze eksaflopsowy komputer będzie pracować co najmniej 25 razy szybciej, dysponując mocą odpowiadającą bilionowi laptopów. Zobacz również: Smartfony i tablety nie zastąpią PC w firmach

HPE umieści w kosmosie superkomputer

Mozilla odstawia projekt Aurora na półkę Dwa lata temu DoE (Department of Energy; Departament Energii USA) wyasygnował 258 mln USD na zbudowanie eksaflopsowego superkomputera i zlecił jego wykonanie kilku firmom, wśród których znajdują się takie tuzy przemysłu IT, jak HPE, Nvidia czy Advanced Micro Devices. Data premiery tego systemu nie jest znana, ale będzie to na pewno po 2021 roku. Data jest tu ważna, ponieważ dokładnie pod koniec 2021 roku zostanie oddany do użytku pierwszy amerykański eksaplopsowy superkomputer. Nosi on roboczą nazwę Aurora i jest budowany przez dwie firmy: Intel i Cray. Będzie pracować w Argonne National Laboratory