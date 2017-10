Aruba Cloud uruchamia w Warszawie centrum danych

Włoska firma Aruba S.p.A. otwiera w Warszawie centrum danych Aruba Cloud DC - PL1. Jest to już ósme centrum danych grupy Aruba w Europie, które ma zaspokoić potrzeby nie tylko rodzimych klientów, ale również stać się przyczółkiem do ekspansji na inne rynki Europy Środkowo-Wschodniej.

Uruchomienie lokalnego centrum danych związane jest z chęcią dotarcia do polskich klientów, dla których przechowywanie danych wyłącznie na terenie kraju ma priorytetowe znaczenie. Jest to też element strategii ekspansji usług chmurowych Aruba Cloud na Wschód, szczególnie na Ukrainę, gdzie firma dostrzega duże zainteresowanie biznesu modelem cloud.

Polskie centrum danych wyposażone najnowsze modele serwerów firmy Dell (bazujące na intelowskich procesorach Xeon E5 oraz w dyski SSD. W nowym centrum danych rodzimi klienci Aruba Cloud mogą korzystać ze wszystkich rodzajów usług IaaS (Infrastructure as a Service), jakie grupa Aruba świadczy na rynkach Europy Zachodniej.

Wśród nich są trzy rodzaje usług chmurowych: wirtualne serwery w chmurze (VPS SSD), chmura publiczna (Cloud Pro) oraz prywatna (Private Cloud), ale też szereg innych narzędzi, w tym do tworzenia kopii zapasowych danych w chmurze.

Wszystkie usługi chmurowe świadczone przez Aruba Cloud są zgodne z postanowieniami kodeksu stowarzyszenia CISPE (ochrona danych) oraz z wymaganiami określonymi w unijnym rozporządzeniu RODO, które zacznie obowiązywać w 2018 roku. Użytkownicy rozwiązań Aruba Cloud mają zagwarantowane, że usługodawca nie będzie eksplorować danych ani profilować danych osobowych klientów na potrzeby marketingu, reklamy lub podobnych działań.

„Zaledwie kilka dni po uroczystym otwarciu Globalnego Cloud Data Center pod Mediolanem, dziś z satysfakcją ogłaszamy kolejne strategiczne przedsięwzięcie w ogólnoeuropejskim planie ekspansji naszej sieci centrów danych: uruchamiamy nowe centrum w stolicy Polski. De facto staje się ono kolejnym punktem odniesienia dla rynków Europy Środkowej i Wschodniej, na których świadomość znaczenia nowoczesnego IT wyraźnie wzrasta, w szczególności w odniesieniu do usług w chmurze. W ten sposób polskie data center staje się ósmym centrum grupy Aruba, której wizja niezmiennie ukierunkowana jest na rozwój gospodarki cyfrowej na kontynencie europejskim. Otwarcie warszawskiego centrum jest jednym z kluczowych elementów urzeczywistniania tej wizji”– skomentował to wydarzenie Stefano Cecconi, prezes Aruba S.p.A.