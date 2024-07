Apple szkoli modele AI z użyciem chipów firmy Google

Agencja prasowa Reuters podała zaskakującą wiadomość, że Apple używa do trenowania swoich modeli AI serwerów wyposażonych w układy firmy Google, a nie Nvidii. To zaskakujące, ponieważ eksperci uważają iż to Nvidia produkuje obecnie najbardziej wydajne i poszukiwane przez twórców aplikacji AI procesory.

Grafika: Koshiro K/Shutterstock