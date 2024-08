Apple pracuje nad nową, biometryczną metodą odblokowywania smartfonów

Firma pracuje nad nową funkcją bezpieczeństwa, która pozwoli użytkownikom odblokowywać smartfony w nowatorski sposób. Będzie to możliwe dzięki temu, że urządzenie rozpozna unikalny rytm bicia naszego serca.

Technologia wykorzystuje dobrze znaną technologię EKG do pomiaru rytmu serca, pracując w kolejny etapie odblokowywania urządzenia w podobny sposób, jak ma to miejsce w przypadku identyfikacja odcisku palca. Nowa metoda doda dodatkową warstwę bezpieczeństwa do produktów Apple, uzupełniając istniejące metody, takie jak rozpoznawanie twarzy (technologia Face ID) oraz czujniki odcisków palców.

Wykorzystując rytm serca jako unikalny identyfikator biometryczny, Apple ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa swoich urządzeń. Ta innowacja może zmienić sposób, w jaki wchodzimy w interakcję z urządzeniami Apple, wykraczając poza samo ich odblokowywanie. Jak dotąd firma nie podaje nawet w przybliżeniu prawdopodobnej daty premiery rozwiązania, nadal udoskonalając i testuje funkcję, tak aby zapewnić jej dokładność i niezawodność.

Zobacz również:

Oczekuje się, że po zaprezentowaniu tej metody będzie ona znaczącym postępem w zakresie bezpieczeństwa innych urządzeń. Integracja z Apple Watch sprawi, że korzystanie z nich będzie płynne i wygodne. Nowa funkcja podkreśla zaangażowanie Apple w innowacyjność i bezpieczeństwo, wyznaczając nowy standard ochrony urządzeń. Może mieć również szersze zastosowanie, potencjalnie zmieniając sposób, w jaki w przyszłości wchodzimy w interakcje z różnymi gadżetami technologicznymi.