Apple może opóźnić wdrożenie rozwiązań AI Apple Intelligence

Apple ostatnimi czasy nie po drodze z rozwiązaniami AI. Najpierw brak Apple Intelligence w Unii Europejskiej, a teraz możliwe odroczenie debiutu w USA.

Apple jako jeden z ostatnich gigantów technologicznych zdecydował się na prezentację własnych rozwiązań związanych z wykorzystaniem generatywnej sztucznej inteligencji. Wynika to z kilku faktów, a najważniejszym z nich jest główny filar firmy, a więc nacisk na ochronę danych oraz zachowanie maksymalnej prywatności użytkowników, co stoi w kontrze do rozwiązań sztucznej inteligencji bazujących na dużych zbiorach danych oraz przetwarzaniem w chmurze.

Rozwiązania Apple Intelligence na smartfonie iPhone 15 Pro Źródło: apple.com

Firma Apple musi połączyć ogień z wodą, co wymaga czasu. Na WWDC 2024 finalnie zaprezentowano rozwiązania AI zgromadzone w całość jako Apple Intelligence. Niestety szybko pojawiło się kilka problemów. Zaliczamy do nich nikłą kompatybilność na smartfonach wynikającą z potrzeby dużej mocy obliczeniowej, aby większość operacji wykonywać na urządzeniu. Dodatkowo pojawiły się problemy z wdrożeniem Apple Intelligence w Unii Europejskiej, a teraz okazuje się, że rozwiązanie może nie pojawić się na rynku wraz ze smartfonami z rodziny iPhone 16.

Wrześniowa premiera systemu operacyjnego iOS 18, a także najnowszych smartfonów może odbyć się bez jednoczesnego debiutu rozwiązań Apple Intelligence, które są aktualnie testowane. Według najnowszych informacji ze źródeł zbliżonych do producenta, Apple zamierza przedłuzyć okres testów Apple Intelligence, aby upewnić się, że rozwiązanie działa zgodnie z założeniami.

Dane przekazane przez Bloomberga sugerują debiut Apple Inteliigence późniejszą jesienią wraz z aktualizacją systemów operacyjnych iOS oraz iPadOS do wersji 18.1, co powinno nastąpić w drugiej połowie października. Prawdopodobnie wtedy wydany zostanie rownież system operacyjny macOS Sequoia - na przestrzeni ostantich lat desktopowy system operacyjny pojawia się na rynku chwile po mobilnych odpowiednikach.