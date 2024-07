Apple iPhone 16 ma wprowadzić wiele zmian. Nie tylko AI, ale też inny design

Kiedy Apple wprowadzi na rynek iPhone'a 16 tej jesieni, czeka nas wiele zmian. Na co należy się nastawić?

Co zapewni iPhone 16? / Fot. TonyV3112, Shutterstock.com (zdjęcie podglądowe)

Najnowsze telefony z serii iPhone będą przede wszystkim zapewniać szybsze ładowanie baterii. Sam czas pracy na baterii będzie też dłuższy. To dla Apple bardzo ważne, ponieważ iPhone 16 ma zapewniać dostęp do funkcji AI, które mają nierzadko spory apetyt na moc obliczeniową.

Co jeszcze czeka nas w iPhone'ach 16? Zmiany obejmują nową strategię dla procesorów nowej generacji, bardziej zaawansowane soczewki aparatu, zauważalnie bardziej wydajne wyświetlacze OLED (częstotliwość odświeżania), a także nowy design termiczny zapobiegający przegrzewaniu się oraz ulepszony główny czujnik foto-wideo.

Według raportów z serwisów IT Home oraz MacRumors, iPhone 16 Pro i iPhone 16 Pro Max będą obsługiwały prędkości ładowania przewodowego do 40W. Może to dotyczyć również iPhone'a 16 i iPhone'a 16 Plus.

Szybkie ładowanie iPhone'a 16

Obecnie wszystkie telefony z serii iPhone 15 obsługują prędkości ładowania przewodowego do 27 watów, pod warunkiem posiadania wystarczająco mocnej ładowarki. Oznacza to, że można naładować iPhone'a 15 od zera do 50% w około 30 minut. To niezły wynik, ale szybsze ładowanie byłoby oczywiście mile widziane.

Obsługa ładowania przewodowego do 40W znacznie skróciłaby czas ładowania. Teoretycznie mogłoby to oznaczać naładowanie iPhone'a 16 od zera do 50% w nieco ponad 15 minut. W praktyce będzie to ok. 20 minut, bo same baterie będą bardziej pojemne niż te w serii 15.

A co z ładowaniem bezprzewodowym, wygodnym, ale wolniejszym sposobem ładowania baterii?

Obecnie maksymalna prędkość ładowania bezprzewodowego wynosi 15W, ale raport przewiduje wsparcie dla ładowania bezprzewodowego o mocy 20W. Tak więc tutaj również będzie można liczyć na poprawę.

Najnowsze telefony Apple'a zostaną oficjalnie zaprezentowane w połowie września.