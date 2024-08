Apple M4 zmierza do komputerów Mac

Zaprezentowany w maju układ jesienią może trafić do komputerów Mac.

Po raz pierwszy w historii kolejna generacja układów Apple Silicon została zaprezentowana nie z komputerami Mac, a tabletami z rodziny iPad Pro. Zgodnie z najnowszymi informacjami układ wkrótce zasili sporą ilość nadchodzących komputerów z rodziny Mac.

Układ Apple M4 Źródło: apple.com

Według znanego analityka rynkowego zajmującego się od lat firmą Apple - Marka Gurmana z Bloomberga - Apple przygotowuje się do odświeżenia linii MacBook Pro, Maca mini oraz iMaca wraz z układami z rodziny Apple M4.

Apple będzie kontynuować przejście na serię procesorów M4 z wyżej wymienionymi komputerami Mac i zakończy je aktualizacjami dla MacBooka Air, Maca Pro i Maca Studio w 2025 roku.

Pierwszym produktem, który otrzyma procesory z rodziny Apple M4 mają być komputery z rodziny MacBook Pro. Wraz z nimi na rynku powinny zadebiutować mocniejsze warianty procesorów Apple M4 Pro oraz Apple M4 Max. Bazowy układ Apple M4 trafi do podstawowej konfiguracji MacBooka Pro.

Co istotne odświeżenia doczeka się Mac mini, który aktualnie dostępny jest w wersji z układem M2 i M2 Pro. Jest to jeden z rzadziej aktualizowanych produktów w portfolio. Również iMac ma otrzymać nowy procesor - i to pomimo niedawnej aktualizacji do Apple M3.

Procesory z rodziny M4 charakteryzują się wyższą wydajnością procesora neuronowego, a także skupiają się na poprawie rdzeni wysokiej wydajności.