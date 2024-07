Amerykanie wyznaczyli rekordową nagrodę za pomoc w ujęciu północnokoreańskiego hakera

Departament Sprawiedliwości USA oskarżył północnokoreańskiego hakera Rim Jong Hyok’a, działającego na zlecenia rządu Korei Północnej, o serię ataków na systemy IT obsługujące amerykańskie szpitale. Wyznaczył też rekordową kwotę 10 mln USD za pomoc w jego ujęciu.

Według Amerykanów Rim Jong Hyok należy do grupy hakerów pracujących dla północnokoreańskiej agencji wywiadu wojskowego. Nosi ona nazwę Andariel i organizuje tego rodzaju ataki. Doprowadziły one wielokrotnie do zablokowania dokumentacji medycznej i zakłóciły proces świadczenia usług opieki zdrowotnej w USA. Według aktu oskarżenia, ofiarami północnokoreańskich hakerów padło wiele szpitali funkcjonujących w kilku stanach.

W tym samym czasie południowokoreańskie i brytyjskie agencje zajmujące się bezpieczeństwem systemów IT opublikowały również obszerne dokumenty, w których ujawniają taktyki stosowane przez północnokoreańskich hakerówi. Ostrzegły w nich, że hakerzy zajmują się kradzieżą tajnych i innych wrażliwych informacji przechowywanych przez komputery obsługujące sektor nuklearny i lotniczy, po to aby rozwijać wojskowe i nuklearne programy północnokoreańskiego reżimu.

Zobacz również:

Północnokoreańscy hakerzy ukradli w ciągu ostatnich kilku lat miliardy dolarów z banków i firm zajmujących się handlem kryptowalutą, zapewniając reżimowi kluczowe źródło dochodu. Dlatego administracja amerykańska robi w ostatnim czasie wszystko, aby powstrzymać tego rodzaju ataki.