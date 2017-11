AMD pracuje nad procesorem Epyc zawierającym 64 rdzenie obliczeniowe

Jak wiadomo, kolejna linia serwerowych procesorów firmy AMD, która zastąpiła procesory Opteron, nosi nazwę Epyc. Wiadomo już, że AMD pracuje nad kolejną generacją tych układów, którym nada prawdopodobnie nazwę Epyc 2. W internecie pojawiły się już pierwsze informacje o tym, czego można się spodziewać po tych procesorach.

Na początek przypomnienie, że AMD opracował nową architekturę, nadając jej nazwę Zen. Następnie uruchomił produkcję układów bazujących na tej architekturze, sprzedając procesory przeznaczone dla desktopów pod nazwą Ryzen, a dla serwerów pod nazwą Epyc.

Układy Epyc 2 zawierają podobne rozwiązania co dostępne obecnie układy Epyc. Wspierają więc do 128 ścieżek PCIe, do 8 kanałów obsługujących pamięć DDR4 oraz są taktowane zegarem o częstotliwości od 2666 MHz do 3200 MHz. To co różni je procesorów Epyc, to ilość rdzeni.

Zobacz również:

I tak procesory Epyc 2 mogą zawierać dwa razy więcej rdzeni obliczeniowych niż procesory Epyc, czyli 64. Biorąc pod uwagę, fakt, że jeden rdzeń może obsługiwać jednocześnie dwa wątki, proces Epyc 2 jest w stanie obsługiwać jednocześnie 128 wątków. Kolejny warty odnotowania fakt, to wielkość pamięci podręcznej L3 (cache): 256 MB. Procesory Epyc mają do dyspozycji pamięć podręczną o pojemności 64 MB.

Tak więc procesory Epyc 2 wygrywają na tym polu z procesorami Xeon. Warto bowiem przypomnieć, że największy procesor Xeon zawiera maks. 22 rdzenie. Można więc być więcej niż pewnym, że Intel nie zasypia gruszek w popiele i lada moment pojawi się w jego ofercie procesor Xeon zawierający dużo więcej niż 22 rdzenie obliczeniowe.