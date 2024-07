AI wkracza do świata rozrywki

Amerykańska firma ElevenLabs jest twórcą aplikacji mobilnej Reader, która za sprawą technologii AI będzie używać głosów znanych aktorów do czytania książek, artykułów, plików PDF i innych materiałów tekstowych.

Będzie to możliwe za sprawą funkcji noszącej nazwę Iconic Voices. To dzięki niej użytkownicy aplikacji usłyszą głos tak znanych postaci ze świata Hollywood, jak Judy Garland, James Dean czy Lurance Oliver. Firma ElevenLabs informuje, że podpisała stosowne umowy licencyjne na autoryzowane używanie głosów wielu legendarnych postaci ze świata Hollywood.

Umowy zawierają pozwolenia na wykorzystanie głosów wyłącznie do czytania określonych materiałów. Można powiedzieć, że za sprawą sztucznej inteligencji, głosy znanych, nieżyjących już aktorów i aktorem wróciły do świata żywych. To nowe i ekscytujące doświadczenie, które jeszcze do niedawna nie było możliwe do zrealizowania. Proszę sobie tylko wyobrazić, że u nas powieść historyczną czyta np. Władysław Hańcza, aktor mający jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów.

ElevenLabs zawarło początek przełomową umowę licencyjną obejmującą cztery gwiazdy filmowe z CMG Worldwide. To firma zarządzającą prawami własności intelektualnej, która ma swoją siedzibą w Beverly Hills. Liza Minnelli, córka Judy Garland i spadkobierczyni jej majątku, nie może wyjść z podziwu. To dzięki AI ponad 50 lat po śmierci Judy Garland jej głos jest natychmiast rozpoznawany i przywodzi na myśl wiele nagranych przez nią filmów, żeby tylko wspomnieć tak kultową pozycję, jak „Czarnoksiężnik z krainy Oz”.

ElevenLabs zaprezentowało aplikację Reaader dwa lata temu. Obecnie obsługuje ona trzydzieści języków i jest używana do tworzenia audiobooków, artykułów informacyjnych oraz gier wideo. Firma ma również w ofercie aplikacje do tworzenia treści audio dla mediów społecznościowych i reklam oraz do prowadzenia szkoleń edukacyjnych.